WELCH ELEMENTARY
GRADE 3 ALL A’S
Morgan Anestin, Bradley Anguiano, Myles Bishop, Jaxen Bond, Santi Cardozo, Daniel Contraras, Ila Corbett, Brayden Damaske, Ella Ford, Avalyn Greiner, Evelyn Heller, Ava Hyde, Hyomin Jeong, Samantha Mirabal, Dash Meredith, Catherine Orji, Sarah Pfaff, Mila Ramey, Amanda Sanon, Evelyn Spriggle and Addison Thomas.
GRADE 3 A’S AND B’S
Colton Arms, Roman Baney, Ethan Borcik, Ellie Byrom, Amara Colton, Maya Coulter, Blake Crawford, Scarlett Crosby, Makiyah Davis, Alex Diaz, Roman Dover, Isabella Gour, Jaden Harris, Madisyn Hennessy, Jonay Hill, Carson Hogan, Ellington Hogan, Dahlia Johnson, Ryder Johnson, Julius Johnson, Yebin (Eileen) Lee, Soyun Lim, Lillyann Moslander, Ariana Munos-Ramon, Matthew Neidhardt, Delilah Neuhart, Roman Nunez, Sloan Odum, Lucas Olson, Alice Orizando, Kason Owens, Princie Patel, Aubrey Pruitt, Dracen Reeves, A’Keria Render, Yaretzi Infinity Rico, Mateo Rincon, Abby Roten, Marley Smith, Brysen Stapleton, Kamden Tam, Kaleb Thomas, London White, Autumn Williams, Lucas Wood and Mayden Zachery.
GRADE 4 ALL A’S
Zoe Allen, Carter Bailey, Eli Bodin, Cecilia Carrillo, Gavin Dunn, Josahani Figueroa-Martinez, Mercy Fretwell, Makayla Harris, Ethan Henry, Lia Keith, Benjamin Klintworth, Savannah Lampkins, Layla Merriweather, Anthony Mirabal, Stephen Mitchell, Kenya Moreno-Aparicio, Indie Shepard, Beau Stapleton, Kyndall Strickland and Lexie Weston.
GRADE 4 A’S AND B’S
Yamir Aguilar-Rios, Kayden Anderson, Ayla Belgrove, Karter Bell, Rya Brooks, Justin Canales, Violet Cantos, Jackson Coles, Justin Copeland, Mya Cordova, Jada Coulter, Evelyn Fader, Jacquelle Foxworth, Isabel Gaines, Autumn Guinn, Chelsie Heard, Jamari Herring, Don’Mason Hinkson, Jace Hopkins, Elena Hyde, Aliyah Jarvis, Avery Johnson, Blair Jones, Maceon Jones, Micah Kunze, Johanna Lee, Luther McGill, Caleb Meggison, Jace Moran, Max Nechay, Anthony Nunez Ruiz, Maddy Oot, Fernando Panacual-Matos, Colby Parker, Alyssa Pollard, Konner Pope, Ariya Porter, Sophia Powell, Marimagdalene Price, Elliott Prince, Bentley Randig, Hansel Trinidad-Ruiz, Isabella Sabatino, Emma Sipe, Rylee Strickland, Alice Teague, Ava Troiola, Travon Williams, Brooklyn Williams, Symphanie Worburton and Dean Youmans.
GRADE 5 ALL A’S
Jared Alvarez, Boston Beckles, Briana Duffy, Matthew Dufresne, Costas Hixson, Sienna Isett, Jungyun (Rachel) Kim, Tanya Contreras Martinez, Liz Little, Elijah McCaskill, Dakota (Val) Munevar, Henry Parks, Landon Schwartz, Sarah Sewell, Comari Stargell, Isabella Torres, Colt Troxler, Gavin Williams and Nahla Woods.
GRADE 5 A’S AND B’S
Isabel Arnold, Jaliyah Arnold, Kacey Atkins, Jueon Ahn, Eden Bess, Katheleen Borjas-Nava, Madelyn Braddy, Breana Broadwell, Arriena Bryant, Max Byrom, Lillian Cantrell, Jeongmin (Lucia) Cho, Ca´Sera Cousin, Zoe Cunningham, Jaden Dempster, Davi DeWeese, Benjamin Farrar-Rodriguez, Layla Frazier, Jude Fretwell, Zach Gaines, Zy’Asia Grissom, Andy James Guest, Kevin (Cruz) Harrison, Taten Hitchcock, Diego Joaquin, Jabarri Johnson, Jackson Kelley, Landon King, Caitlin Lee, Zaylee Marzan, Zaelyn McClelan, Dominic Meredith, Kaleigh Morman, Eric Oxentine, Jason Park, Rylan Parker, Aubrey Partridge, Rhys Paslay, Ryne Paslay, Alexis Pettus, Maria Victoria Poncini, Marquazious Powell, Gavin Power, Anderson Pruitt, Joseph (Kasan) Ray, Victoria Reeves, Emma Rodriguez, Jayden Sewell, Carter Sinke, Molly Smith, Rhealynn Smith, Madison Stegall, Makiah Stepp, Avery Troutman, Ariel Williams and Niya Williams.