TRINITY CHRISTIAN
GRADE 1 ALL A’S
Anora Anthony, Hayden Baker, Linley Barham, Bru Best, Ella Bonde, Emily Caldwell, Hope Caldwell, Jocelyn Caruthers, Amelia Chambless, Allie Christmas, Olivia Christopher, Quinn Cooper, Adelaide Cottrell, Lucas Danyluk, Reed Davis, Aria DeCenzo, Abe Denney, Brady Dillon, Cambrie Dixie, Hazel Dobbs, Reese Durand, Sawyer Durand, Lydia Faulk, Ellis Gable, John Paul Gaylor, Jesse Glenn, Lucas Graham, Quinn Griffith, Hayley Hall, Layla Hall, Payton Harrison, Fox Harro, Will Head, Claire Heiling, Lincoln Hollaway, Stone Holsenback, WillHopper, Malachi Hornsby, Coralie Huddleston, Lilly Ingold, Mia Isidore, Daniel Jackson, Lynnon Johnson, Marshall Jones, Olivia Kim, Abby King, Jackson Knowles, Benjamin Leshikar, Cooper Lowery, Sebastian Mindas, Bravery Montgomery, Marelyn Munoz, Anna Nix, Alex Nunally, Dahlia O’Keefe, James Oh, Isaiah Olaniyi, Cole Pappas, Audrey Pelc, Dru Pendley, Ellie Poelman, Caroline Ray, Graeme Ridlehoover, Nolan Saffles, Piper Sarver, Owen Schug, Jack Solvason, Jon Paul Stanfield, Chandler Staten, Caitlyn Stockman, Liam Taylor, Heidi Thomas, James Thompson, Millie Velez, Mallie Vinson, Brooklyn Wainscott, Will Wallace, Kenner Li Williams and Claire Willis.
GRADE 1 A’S AND B’S
Aleigha Akins, Brady Baldwin, Emmit Busch, Miller Chapman, Olivia Dorminey, Holland Duffey, Andrew Francis, Tillie Good, Jack Green, Bethany Hayes, Conner Hurd, William Jeffcoat, Norah Mott, Levi Mullins, John Conner Rainwater, Matthew Rogers, Aubree Ruppe, Stephen Schopbach, Ruby Tipton and Maggie Wood.
GRADE 2 ALL A’S
Reagan Bartlett, Haddie Bennett, Lillian Blackwood, Beau Brady, Ruby Bunder, Hero Capannelli, Michaela Compton, Jacob Cornejo, Grace Cropley, Preston Davis, Lyra Davison, Ansley Dixon, Mason Durand, Fiona Essig, Emma Fellows, Maggie Fields, Dawson Green, McKenzie Haff, Evelyn Harris, Presley Hensel, Henry Holloway, Della Jordan, Lillian Judd, Daniel Kannya, Shelby Kinser, Kaleb Lorow, Jaycee May, Hazel McNeely, Madelyn Moore, Sadie Painter, Allye Pardue, Charlie Kate Phillips, Charlotte Poelman, Gunnar Pruitt, Jase Rainwater, Reece Rehn, Simon Reichenbach, Nola Ricaud, Conleigh Rollins, Jett Roth, Charlotte Shaver, Avery Smelley, Isaiah Smith, Olivia Smith, Annabel Solvason, John Harper Solvason, Connor Stewart, Mason Thomas, Meredith Tucker, Sarah Kate Watts, Callie Whittle, Grace Williams, Lena Williams, Bonnie Wise and Caroline Wood.
GRADE 2 A’S AND B’S
Yanre Ajayi, Sloan Archibald, Sadie Barnes, Laney Barnett, Katie Berry, Paisley Boswell, Adalyn Bradfield, Aubree Brown, Brooke Campbell, Abby Contreras, Addison Conway, Emory Fleming, Stockton Gibson, Hadley Brooks Gumm, Isaac Hall, Hannah Heavin, Luke Heilman, Kate Herdic, Noah Jenkins, Zoey Kidd, Char Koenig, Lilly Koenig, David Nieman, Case Phillips, Andrew Ray, Charlee Grace Rowe, Nathan Skowronski, Peyton Wicker, Riley Williams, Lucas Wright and Mary Youngblood.
GRADE 3 ALL A’S
Sloane Anderson, Myles Ball, Krista Barnhill, Kalyn Beane, Paisley Beard, Keaton Benz, Laura Billings, Chip Brezina, Tinsley Brown, Kayla Bugbee, Luke Burgess, Cameron Camper, Emma Christmas, Brooklyn Cobb, Cameron Crisp, Kate Culpepper, Noah Danyluk, Scout Denney, Emma Diaz Yapor, Kiley Dillon, David Dixon, Aiden Gaddy, Colt Gallaway, Joe Gilbert, Scottlynn Hall, Denver Huddleston, Olivia Ingold, Evan Jaroszewski, Macie Jeffords, Tenley Johnson, Brody Johnston, Addison Judd, Kay Kanja, Samantha Kelley, Leland Kidd, Tomasso Lawson, Lola Lopez, Emma Lucchesi, Sara McEwen, Livia McMichael, Adelaide Moss, Walker Owens, Cade Ridlehoover, Mollie Cate Rogers, Caroline Smith, Carson Stanley-Rock, Nolan Thomas, Sofia Thomas, Abram Vinson, Addie Wadsworth, Benjamin Wallace, Libby Claire Watts, Nevin Weidekamp, Gabriel Williams and Colt Witcher.
GRADE 3 A’S AND B’S
Hollace Almand, Paislee Balaze, Chase Baldwin, Bentley Baugh, Evelyn Bishop, Grisham Boone, Jack Bynum, Cam Calvert, Ryleigh Rae Chimento, Finn Conaway, Charlize de Beer, Adalyn Emory, Annabelle Galbreath, Jase Hearn, Emma Higgins, Chance Hollaway, Owen Huber, Sofie Jacobsen, Kyndall Jones, Finley Joyner, Ethan Lowery, Jaxson Malone, Chloe McNamer, Luke Moor, Riley New, Ansleigh Partington, Evan Rasperger, Rylan Rogers, Sophia Russell, Jacob Ruttenberg, Avriana Scott, Jackson Shanko, Morgan Steele, Elle Stephens, Matthew Stockman, Rhett Teel, Andy Watson, Hannah Williams and Scarlett Wilson.
GRADE 4 ALL A’S
Everett Adams, Rowe Adams, Camilla Anne Brown, Gracie Gantt, Olivia Goode, Reese Hanna, Greyson Johnston, Jane Kumagai, Kylie McAdams, Maggie Mullins, Elie Oh, Shaelynn Phan, Rosie Poelman, David Selleck, Sophia Shaver, Sydney Spradlin, AJ Vinson, Ciel Watson and Mallory Young.
GRADE 4 A’S AND B’S
Connor Arrington, Pax Barnes, Coleigh Bishop, Warren Bugden, Mason Campanile, Zoey Christopher, Stormie Corkill, Seth Cornejo, Luke Cranford, Cade Crews, Abigail Davis, Robert Davis, Emma DePriest, Daniel Diaz, Ruby Dobbs, Huntleigh Duffey, Graham Floyd, Selene Gilbert, Lincoln Griffith, Jude Hayes, Addison Heavin, Amelia Hendrick, Evangeline Higgins, Ronan Holsanback, Jaxon Hynson, Holly Jeffcoat, Tripp Johnson, Miles Kidd, Alanni Ledesma, Alli Leonard, Gavin McNeely, Marie Meissen, Malachi Montgomery, Charlotte Mussell, Kaylee Norman, Carleigh Partington, Seth Paschal, Colt Phillips, Ruby Reichenbach, Brooklyn Rein, Maddox Roth, Daven Salazar, Deven Salazar, Calix Slocumb, LJ Smith, Maddy Smith-Moultrie, Sadie Stedham, Skylar Tilley, Whit Tinsley, Alana Todhunter, Anna Kate Whittle, Tatum Wicker, Connor Willis, Smith Wilson, Marco Winston, Myah Wisehart and Landon Young.
GRADE 5 ALL A’S
Eli Anderson, Cade Andrews, Brooks Baldwin, Jonah Bethea, Bailey Bishop, Grace Buck, Tenley Callen, Cam Carroll, Sullivan Caruthers, Norah Clark, Bronson Denney, Julian Diaz Yapor, Cooper Earley, Gable Fleming, John David Griffin, Chandler Haning, Bledin Hoti, Jane Jung, Nathan King, Kori Leake, Vivian Leshikar, Ava Malthaner, Aniston McCaffrey, Claire McEwen, Miller Moore, Ben Norman, Noah Osterman, Caden Owens, Jack Pappas, Liam Peters, Maddie Pinkerton, Liam Reimer, Sevilla Shabani, Judah Smith, Ian Stewart, Evan Wozniak and Madelyn Zarlenga.
GRADE 5 A’S AND B’S
Ashton Baldwin, Caden Barajas, Mateo Bazille, Keaten Beane, Ridley Benz, Joseph Berry, Jack Bibbs, Drew Binegar, Ashleigh Binegar, Cameron Blanks, Collins Boone, Brianna Brown, Jaycie Chambers, Sara Cheatham, Layton Cola, Lillie Curry, Hutson Devenney, Lexi Floyd, Andrew Franklin, Daniel Freeman, Caroline Galluci, Jacob Glanton, Kieran Godfrey, Madi Marie Gumm, Kimber Hall, Ellie Herdic, Avery Hopper, Braden Johnson, Olivia Jones, Nicolas Litzenberger, Kataleya Manhertz, Logan Martin, Graysie Jo Mayfield, Emery McCaffrey, Macie Moore, Faith Mullins, AJ Patterson, Hollis Peck, Holland Phillips, Addison Porter, Hadley Raptis, Tripp Rhodes, Cole Rhodes, Makaylie Richards, Nolan Rife, Kaitlyn Robinson, Nate Robinson, Caroline Rosebrock, Ian Rosser, Reid Skinner, Aliz Sluk, Nate Thoman, Hannah Thomas, Madison Walker, Cooper Ware, Kinley Warren, George Wilson and Pierce Ziobro.
GRADE 6 ALL A’S
Badge Adams, Maddie Akey, Lucy Armstrong, Colton Askew, Banks Barnett, J. Sawyer Boone, Chloe Brett, Trevor Brown, Garres Bugden, James Chambers, Addie Cherry, Mackenzie Clark, Henry Cook, Emma Fabean, Matthew Feldmann, Braeden Forbes, Cooper Gallaway, Alex Harris, Brady Hoffman, Hamilton Houston, Addie Inman, Charlie Johnson, Emery Keroack, Addison Klingler, Lane Maples, Jack McCloud, Logan McMichael, Adeline New, Julia Olson, Ava Pamparo, Heidi Paschal, Reagan Peavy, Channing Phillips, Carter Pilkenton, Pierce Pilkenton, Emmy Roth, Michael Sealy, Shelby Sheffield, Anderson Shuler, Gracie Smelley, Joy Stanfield, Kai Szopa, Maya Thomas, Anna Underwood, Helena Willis and Colton Withrow.
GRADE 6 A’S AND B’S
Yanmiwa Ajayi, Ella Bailey, Landon Barnhill, AJ Bassett, Haley Bishop, Caden Blackwood, Amber Blalock, Cooper Boone, Luke Boyce, Jack Braun, Austin Brown, Jake Cannon, Tatum Carpenter, Hannah Cobb, Liam Coggin, Emma Conant, Jackson Conant, Jayden Contreras, Miley Couey, Aria Davison, Carter Dingler, Brinley Elliott, Sophia Fader, Sammi Fasogbon, Laurel Freeman, Abbey Gasaway, Walker Gilbert, Greyson Godfrey, Bishop Hanna, Hailey Hobbs, Phoebe Hobson, Cade Johnson, Mackenzie Knowles, Eljay Leake, Jack Lester, Michael Litzenberger, Jake Lowery, Elijah McMurry, John Melton, Maxine Midas, Zoey New, Aryn O’Pry, Jacob Penley, Gabbi Phillips, Jason Robinson, Emma Russell, Lillian Scarbrough, Logan Schwarting, Emmy Shrader, Madelaine Sibille, Elijah Smart, Marianna Truett, Will Tucker, Ethan Wagy, Sarah Walker, Cate Whitaker, Haley Williams, Carter Wisehart and Melia Yarbrough.
GRADE 7 ALL A’S
Emma Anderson, Miles Bell, Andrea Binegar, Russ Bryan, Braylan Caruthers, Isabelle Chammami, Lila Chitwood, Nolyn Gilley, Caleb Goode, Asher Griffith, Elle Jerger, Callie Kosko, Samuel Leyimu, Emma McEwen, Patrick Moss, Shepard Mullins, Bronc Nixon, Mason Parker, Jillian Schriks, Camden Shirley, Emily Slaton, Kaija Sluk, Reid Staffins, Tate Strealy, Samuel Velez and Rose Whitaker.
GRADE 7 A’S AND B’S
Macy Almand, Porter Baker, Liv Ballard, Rhyan Banks, Sophie Barajas, Haley Beatenbough, Noah Bethea, Cash Bishop, MaryCallaway Brezina, Kennedy Brooks, Will Bryan, Kennedie Callen, Hannah Christmas, Hudson Clough, Alina Cola, Alex Cornwell, Jackson Craven, Eli Crisp, Tison Dardy, Brie Edwards, Jackson Farr, Garrett Gumm, Waits Guthrie, Hunter Haning, Jacob Harper, Mitchell Heavin, Ross Hollingsworth, Turner Houston, Brandon Jaroszewski, Grayson Judd, Charlie Kagey, Lucy King, Ava Knowles, Alex LaFleur, Jack Lenox, Ava Leonard, Chase Magro, Avery Maninger, Jack Meissen, Mia Oglesby, Lily Grace Peterson, Brody Powell, Jake Powell, Josh Powell, Aidan Randolph, Lucy Reichenbach, Braxton Rein, Braeden Richards, Kaiden Richardson, Ava Rivera, Caitlynn Rollins, Eden Rose, Camden Sayer, Lily Smelley, Vivi Smith, Lucas Sprague, Ryleigh Tilley, Tarik Tipton, Henry Wilson, Bette Wise, Maia Word and Laik Worley.
GRADE 8 ALL A’S
Reese Anderson, Myla Ball, Presley Boone, Jax Buck, Avari Cannon, Ceci Carroll, Taylor Clark, Anna Marie Flournoy, Mason Geeslin, Jesse Griffin, Daisy Hill, Julia Johnson, Payton Keroack, Luke Lanier, Amanda Lee, Gracie Little, Maggie McCloud, Lucas Moromisato, Anna Rife, Avery Ross, Lexie Starcher, Abrianna Todhunter, Caleb Walls, Audrey Williams and Wyatt Woody.
GRADE 8 A’S AND B’S
Mary Ruth Adkins, Hayden Armstrong, Mary Evelyn Armstrong, Chase Baer, Collier Benz, Andrew Billings, Ian Bourque, Collin Bugbee, Maxwell Bugden, Caroline Burgess, Amanda Cannon, Livy Chambers, Cannon Cheely, Ashton Clare, Josh Cobb, Jonathan Cook, Riley Cook, Silvana Davila, Addison Davis, Elise Dennis, Colin DePriest, Harper Douglas, Blake Dowler, Alayna Dugan, Aubrey Franklin, Kylie Hanson, Melanie Hayes, Cody Head, Willow Head, Zoe Hobson, Landon Hoekstra, Libby Holloway, Rylee Jeter, Taryn Johnson, Jackson Jones, Zoe Joyner, Pleng Kludcharoen, Malachi Ledesma, Sullivan Lightkep, Emma Magro, Campbell McInvale, Nolan McPherson, Vincent Mullins, Micahel Nixon, Keelin O’Pry, Mia Owens, Cody Pham, Rudd Phillips, Kennedi Pitts, Chase Porter, Graham Reichenbach, Gracyn Sanderson, Caleb Schroeder, Sophie Selleck, Ashley Seymour, Ayla Sinyard, Elizabeth Smith, Braeden Staffins, Molly Beth Tarpley, Ragen Walker, Sophie Young and Emma Zarlenga.