ODYSSEY CHARTER
GRADE 3 ALL A’S
Amalia Brandt, Dylan Bryan, Sophia Florez, Heming-James Fryar, Chase Gervais, Jean Jados, Samuel Mena, Margot Morris, Isabella Mozqueda, Makena Parsley, Elijah Potratz, Bailey Prince and Riley Watson.
GRADE 3 A’S AND B’S
Khi Abdullah, Alexandra Anderson, Brielle-Skye Bolds, Ember Brimer, Savayah Brockington, Baboucarr Ceesay, Stormy Cooper, Leyah Glenn, Lina Gonzalez Torres, Ryan Hunchis, DeCaree Jackson, Naomi Kind, Kambryn Leavell, Charly Lewis, Landry Manis, Zion Nwafor, Ty'liah Plater, Addison Power, Zakiyah Robinson, Ryan Schneider, Jordyn Slade, Martin Thompson, Cooper Tinney, Kylee Truitt, Nathan Tusa and D'Breon Vinson.
GRADE 4 ALL A’S
All "A" Honor Roll: Chloe Bennett, Analiese Dunn and Maisha Kaysar.
GRADE 4 A’S AND B’S
Taylor Arce, Brayden Brown, Jack Bufkin, Nariya Colton, Arissa Cruz, Madison Curtis, Gideon Edmond, Car'Derrius Florence, Jayce Garrett, Ian Gonzalez De La Cruz, Ariel Green, Noah Haynie, Ella Horton, Andrew Hutson, Suhas Nanapaneni, Jennifer Nguyen, Cayden Paschal, Caleb Peczka, Ma'Hailey Seabrooks, Aiden Spooner, Abby Taborda Mendoza, Esperanza Thompson, Ulises Valdivia Cruz, Abigail Verock, Andria Walls and Andru Wright.
GRADE 5 ALL A’S
Tyler Gervais, Lincoln Gutjahr, Daniela Hernandez-Gomez and Kerilyn Thacker.
GRADE 5 A’S AND B’S
William Anderson, Monroe Beyah, Akira Carmichael, Maja Ceesay, Kayden Cook, Jake Dameron-Hill, Adrian Gonzalez Torres, Malin-Gabrielle Green, Kyleigh Gunnells, Daylen Harris, Williem Harris, Skylar Lane, Zavier Paulino, Brianna Slade, Haley Titshaw, Kylon Tucker and Deanna Wharton.
GRADE 6 ALL A’S
Samantha Sigman and Kayleigh Stewart.
GRADE 6 A’S AND B’
Dwight Hardaway, Joy Jenkins, Abigail Jones, Paige Mcdonald, Isabella Ramirez and Mckinley Rollins.
GRADE 7 ALL A’S
Aditya Nanapaneni.
GRADE 7 A’S AND B’S
Austin Forsberg, Evan Haskins, Walter McWaters, Jon Meigs and Sarah Tellez Mendoza.
GRADE 8 ALL A’S
Andrea Ben-Shidah, Christian Jones, Luke Stutzmann and Layla Thompson.
GRADE 8 A’S AND B’S
Khing Abdullah, Samuel Jones, Matthew Manley, Aedan McLeish, Alexsander Mozqueda and Maxwell Tinney.