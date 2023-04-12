NEWNAN CROSSING ELEMENTARY
GRADE 3 ALL A’S
Grayson Burnham, Maclaine Burrus, Gianna Davies, Aiden Derrickson, Mettah Foughty, Madison Hooker, Anna Mead, Olivia Mullady, Noah Nwaezeapu, Chase Owens, Riley Palombo, Prisha Patel, Annalisa Patterson, Michael Ryu, Ava Smith, Laila Smith, Yandel Torres, Hayley Tritz, Keren Vasquez and Brelin Zellars.
GRADE 3 A’S AND B’S
William Allison, Chloe Baum, Leo Celis, Eric Choi, Leeyah Clement, Da’veah Coleman, Kennedy Collins, Pierre Duvelsaint, Faith Egbert, Gavin Eiler, Carter Fields, Justin Hope, Jersi Johnson, Emma Justiss, Hollis Lalor, Emilia Lanier, Cooper Leake, Daeun Lee,Dominique Lee, Hayeon Lee, Jeffery Lundy, Paris Mahone, Luke Martin, Liam Mojica, Sophia Monteiro, Mekhi Mortimer, Mirabel O Ndukwo, Penelope Patten, Rubina Prokshi, Quentin Rainey Jr., Hajun Ryu, Ethan Schatzberg, Brooklyn Singleton, Liam Skinner, Zion Thomas, Emeri Wilson, Summer Wisniewski and Ariana Zeqiri.
GRADE 4 ALL A’S
Lonnie Aroundeuth, Ayush Balaji, Peyton Beeler, Grace Bowdoin, Zyon Brown, Mason Butler, Tyra Buehler, Allysa Caggiano, KJ Childs, Maggie Beth Devine, Ally Dickinson, Savannah Dodd, Natalie Duvelsaint, Holden Fortner, Jayla Fulton, Zoey Greenfield, McKenzie Kreuger, Martin Kwon, Lydia Lee, Jude Leyton, Mang Lian, Jason Lim, Advitha Manja, Cherish Matthews, Christian Matthews, Kate Morrison, Mina Park, Savannah Polk, Kyleigh Reisman, Geraldo Roberts, Sophia Salazar, Arimani Sisavad, Alex Swan, Ethan Swan, Arlington Terry, Fallon Tickle, Caleb Torres, Eunice Tuvshintur, Zoey Underwood, Jillian Wheeler, Maddox Wroblewski and Alexis Wu.
GRADE 4 A’S AND B’S
Perston Akey, Christopher Allen, Zane Anthony, Logan Bean, Ashlyn Bembry, Sophia Bermudez, Alayna Bowen, Ariel Bynum, Gabby Bynum, Jacob Chapman, Brody Cirillo, Aiden Cope, Collin Cunningham, Norah Daehler, Wyatt Danielson, Drew DiGusto, Sofia Di Julio, Emily East, Addison Estep, Aiden Francis, Dylan Frankel, Elina Gao, George Gaston, Ethan Haghnazarian, Miles Hardwick, Messiah Hodges, Oisin Huges, Karter Hunter, Simon Hussien, Kaleigh Innis, Kyndell Johnson, Amare Jones, Trinity Jones, Jaeyoung Jung, Joseph Kling, McKayla Kreuger, Julie Lim, Quinn Little, Anisa Metallari, Tristan Parham, Sean Park, Ishan Patel, Natalia Chavez-Pomales, Asia Potts, Mark Ravo, Savannah Reardon, Elijah Rosenberry, Jenni-Mae Rowe, Caitlyn Toomer, Camron Tucker, Julian Vargas, Andrea Vincente Mosquera, Knox Waddell, Brady Walsh, Aliyah Wilson and Liam Wixom.
GRADE 5 ALL A’S
Caleb Allison, Bella Baum, Bradie Berger, Chase Blevins, Cooper Bowdoin, Torri Bridges, Marley Gokey, Braeden Green, Alayna Hazzard, Latham Hill, Riho Hiwada, Kingston Hosey, Parker Johns, Gabe Korytoski, Edward Lee, James Lin, Hannah Matthews, Caleb Mickle, Aarnav Patel, Aditya Patel, Isha Patel, Josiah Potter, Avery Schmit, Sanja Shreyosi, Addyson Singleton, Caleigh Toomer, Jonathan Tran, Emma Van Splunter, Shaiza Zaman and Cate Zern.
GRADE 5 A’S AND B’S
Arissa Alim, Jeffrey Astin, Lila Bagwell, Buck Beldon, Bailey Blumer, Zolan Boyce, Psalm Castillo, Evelyn Chambers, Evan Cho, Eldeen Davis, Claire Davison, Braylin Fife,Kolbie Greene, Isaiah Goldsborough, Damian Govez-Velasco, Gael Gomez-Velasco, David Gonzalez, Katilina Gonzalez, Xavier Hardin, Aubrey Herring, Hudson Hight, Kailei Hill, McKensie Holcombe, Nylah Hope, Ethan Krizanek, Marissa Krizanek, Ryleigh Mease, Kaylee Miller, Chloe Moreno, Jahzara Murphy, Adi Neighbors, Mubin Park, Carter Perryman, Caiden Phillips, Aking Robinson, Anael Robinson, Ginger Smith, Braeden Tassin, Daisuke Treadaway, Lauren Villarreal, Shamir Watson, Andre Webster, Jack Yang, Reehan Zaman and Yassin Zary.