MORELAND ELEMENTARY
GRADE 3 ALL A’S
Alana Bentley, Nathan Boutelle, Kathryn Brandenburg, Dakota Brewer, Weston Bugg, Lawrence Chambers, Parker Cheatwood, Natalie Duke, Rylee Johnson, Skylee King, Killian Klingler, Korey Klingler, Emma Kate LeMay, James Lovins, Adrian Mercado, Khloe Nichols, Delanie Phillips, Logan Riddle, Aiden Rogers, Sora Smoot, Chloe Thames. Josiyah Tidwell, Chelsie Tozzo, Jonathan Warnock, Katrina Williams and Eleonora Zostautas.
GRADE 3 A’S AND B’S
Ajah Amey, Jaliyah Amey, Liam Barnett, Hudson Callaway, Isabella Cordova, Luke Cox, Braylin Diaz, Laylaah Franquez, Mally Garretson, McKenzie Hanse, Onnaleigh Herman, Isabella Kennedy, Lawson Mauriello, William Ramos, Darwin Rivera, Rylan Scott, Brantley Sword, McCarley Veal, Gracely West, Royce Williams, Avani Wilson, Jase Wray and Molly Anna York.
GRADE 4 ALL A’S
Kimber Beckwith, Cadence Brandon, Jack Carden, Rylan Crosbie, Winston Crum, Jackson Cunningham, Thaddeus Danner, Lorah Duncan, Wesley Floyd, Emilia Gerber Fernandez, Trenton Herring, Ryleigh Linch, Parker Madaris, Landen Marshall, Natalie Metzger, Jaxon Morgan, Brody Pitts, Destini Presley, Haylee Robinson, Aydin Rossey, Oliver Wesolowski and Jaxon Woodward.
GRADE 4 A’S AND B’S
Christopher Boyd, Brianna Burns, Skyler Colton, Graham Greer, Brooklyn Hamilton, Faith Hightower, Raelynn Hill, Brantley Kolman, Luke Landwer, Amos Lassetter, Jacob Lewis, Noah Leyton, Keagan Looney, Lilly McBrier, Sean Morris, Braelynn Norton, Dagmar Phillips, Jameson Ponstein, Yuliana Ramirez Rodriguez, Ethan Ratcliff, Eylin Romero Bautista, Kalli Ronig, Rodney Ryles, Tristan Shugart, Charlotte Smith, Emma Thompson, Caleb Tidwell, Brooklyn Tilton, Sadie Wisehart, Easton York and Nicholas Zohil.
GRADE 5 ALL A’S
Finlay Alford, Christopher Almon, Mary Catherine DeMetz, Brayson Marshall, Kohen Nichols, Anna Purvis, Jacob Roberson and Eli Shirey.
GRADE 5 A’S AND B’S
Daniel Alvarez, Janiya Amey, Logan Ashmore, Haveena Bains, Cameron Ballentine, Logan Boccuti, Natalie Brito, Eli Carr, Michael Carroll, Greyson Connell, Makenzy Cook, Amiyah Diaz-Cage, Naomi Elder, Gabriel Garcia, Ryan Harris, Mason Hemingway, Payton Kopf, Jayden Lucas, Charlene Mercado Perez, Wyatt Morris, Lanie Orr, Kirkland Parker, Maliah Schmidt, Danika Staffieri, Lilianna Teague, Maliyah Tidwell, Uriah Treherne, Charlie Parker Williams and Tyleigh Willingham.