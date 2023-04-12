EAST COWETA MIDDLE
GRADE 6 ALL A’S
Raya Bearden, Shelby Bellamy, Caleb Bluford, Jaylynn Brambia, Jesse Burby, Nolan Davidson, Bentley Donaldson, Avery East, Brooklyn Ferrell, Jevin Finley, Abigail Gartner, Myles Gordon, Peyton Hall, Lillian Jackson, Audrey Jennings, Kaylee King, Colin Kinley, Isaac McGee, Embry Milam, Olivia Moller, Brandon Moore, Avery Moralle, Ryley Musson, Brice Negrette, Halie Power, Charles Ratcliff, Liliana Renfroe, Kolbie Shelnutt, Blakely Sorrow, Claire Stanford, Landon Taylor, Ella Weisz and Maxwell Young.
GRADE 6 A’S AND B’S
Addison Adams, Emelia Ahmann, Jacob Anderson, Kendall Austin, Jaycee Bailey, Samara Beasley, Kinli Blair, Kaden Booker, Jonah Bowen, Ella Branan, Margaret Brown, Mason Byrom, Landon Christianson, Addalyn Clearie, Tristan Comstock, Campbell Conti, Harper Denney, Asher Epperson, Ella Eynon, Abigail Flock, Jeremy Fowler, Laura Fowler, Ava Gamez, Christian Garcia, Paislie Gibby, Brooklyn Grabensteder, Avery Guess, Annabelle Hancock, Reagan Hill, Braelynn Horgan, Nathaniel Huffman, Sophia Jones, Makenna Kendrew, Ally Kilgallen, Liam Kinyoun, Brayden Kish, Katy Knopp, Nicolas Kostuch, Mason Langley, Ayla Lasseter, Madison Lassiter, Sophia MacCallum, Cannon Majors, Tori Martin, Kinslee Mayne, Rayah McAfee, Payton Milligan, Jackson Montequin, Callie Mucha, Ava Nicol, Ethan Novitzke, Brody Olszowy, Nolan Parnell, Alexis Peace, Journey Perry, Jackson Pittman, Eli Prieto, Parker Ramsay, Liam Richardson, Jaxson Roberson, Christopher Ruiz, Colton Savage, Autumn Schneider, Tyler Stephens, Avery Walker, William Walker, Ansley Wallace, Brayden Weigand, Layla White, Ava Williams, Hailey Williams, Trey Williamson, Payton Wilson, Charles Wright, Hunter, Makenzy Young and Easton Zidar.
GRADE 7 ALL A’S
Dakota Adams, Caitlyn Aoa, Kimberly Banks, Benjamin Blakeslee, Logan Buice, Nicolas Carroll, Rebecca Crane, Logan Dickerson, Isaac Factor, Savannah Fendall, Holden Foy, Tristan Gopie, Avery Hansen, Logan Hesser, Grace Jenkins, Josiah Johnson, Brooke Leedy, Grace Lilly, Joseph Markam, Emily Moreau, Taylor Newton, Luca Nozaki, Wyatt Parris, Gracie Peek, Jordyn Pope, Xanier Price, Maxwell Ramsey, Campbell Ray, Jack Shaner, Ellie Smith, Kennedy Sorrow, Yazmyne Stanley, Elisabeth Tilton, Abigail Ullom, Grace Welsch, Aiden Williamson and Braxton Zackery.
GRADE 7 A’S AND B’S
Kaitlyn Amis, Cody Bartlett, Julianne Beddingfield, Ahna Bigelow, Alexandra Brown, Eli Brown, McKinney Burgess, Caterson Carr, Peyton Carr, Aidan Case, Edward Case, Ivey Chase, Jake Cobb, Cameron Corbitt, Domantas Dapkus, Layla Deloach, Lauren Dixon, Elizabeth Dobrotka, Isia Durham, Aryeonna Elder, Madison Ellington, Ryan Esmond, Lilliana Espinoza, Christopher Garner, Francesca Gluckler, Brendan Goza, Kane Harkins, Ella Harrell, James Harris, Lillian
Helton, Eliana Henderson, Marley Higgins, Hayes Huddleston, Andrew Hutchins, Kemi Ijmayowa, Alexandra Illescas, Molly Jimerson, Isabella Kelleher, William Lane, Catherine Maxwell, Claire Maxwell, Harrison May, Tyler Michael, Mason Moran, Kiley Morrison, Maleah Newton, Kruz Nicols, Audrina O’Hara, Asa Poole, Otto Rhine, Baylor Rumsey, Wyatt Shumake, Emilee White, Paul Whitmire, Anslee Williams and Payton Wilson.
GRADE 8 ALL A’S
Liam Alford, Jackson Basinger, Hunter Bedenbaugh, Benjamin Bishop, Naya Boire, Jackson Bowles, Jamese Butler, Ava Clark, Avery Condrey, Aydan DeSouza-Andrade, Judah Dukes, Lila Durham, Madison Gaines, Haylee Gibby, Luke Gray, James Haberman, Evan Harper, Zachary Hines, Zeb Jenkins, Calleigh Lamb, Benjamin Lear, Riley Ling, Hanna Monnin, Morgan Moore,
Sadie Orr, Lillian Tucker, Terry Tyler, Sofia Vaccariello and Calvin Welsch.
GRADE 8 A’S AND B’S
Delaney Anderson, Addison Baker, Avery Batten, Emma Bergeron, Logan Bianconi, Jackson Boudreaux, Addison Brawner, Madison Burke, Tomas Calderon, Luke Cartin, Alexander Diedrich, Garrett Dingler, Noah Ditmer, Kyle Fink, Veronica Flock, Harrison Fulford, Sarah Gartner, Ryan Goembel, Michael Griffith, McKenzie Helton, Holden Hjemvick, Jolie Huddleston,
Owen Jenkins, Brody Johnson, Lucy Johnson, Shelby Kesterson, Briana Kimano, Lily Knopp, Madelyn Linden, Kaelyn Long, Cieria Lonkert, Laylah Lonteen, Dylan Margrave, Lilith Mezza, Ian Navarro, Lexie Nidiffer, Nathan Nunez, Tatum Nungesser, Jayden Perry, Karsen Perry, Sarah Repair, Kylie Scoggins, Jayden Scott, Hudson Seabolt, Chase Simmons, Olivia Smith, Kayden Ulrich, Sebastian Villacampa, Brooklyn Wallace, Jonathan Watson, Madison Will. Jackson Williams, Hurley Wilson, Samuel Young and Hudson Zidar.