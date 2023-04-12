CANONGATE ELEMENTARY
GRADE 3 ALL A’S
Skylar Bailey, Paige Ballantyne, Preston Ballantyne, Miguel Barajas-Vazquez, Campbell Bray, John Canfield, Cole Castleberry, Kylee Chapman, Sawyer Coldwell, Lola Crine, Corinne Delfosse, Violet Desprez, Taylor Griffin, Chase Hammond, Nathan Harmon, Esther Jackson, Vivian Kepshire, Damon Klauck, Daniel Konwick, Amiya Krishna, Olivia LeBlond, Lily Letourneau, Juan Letrado Arango, Logan Lott, Adalyn Marx, Kathryn McKenzie, Bryce Miller, Alexis Mola, Kevin Molina-Ramirez, Mia Morgan, Henry Posson, Peyton Pullins, Daxton Ramer, Isaac Roberts, Miyabi Salzano, Sadie Shaw, Clement Soulagnat, Marc Soulagnat, McKenzie Stearns, Pierce Walton, Ava Webb and Anna Wright.
GRADE 3 A’S AND B’S
Aniya Baker, CJ Bellamy, Maxx Blum, Annalise Collins, Liam Currie, Halley Dawson, Piper Deraney, Thatcher Farrington, Ellie Fehr, Donny Ferrara Garcia, Bear Gardner, Christopher Giacone, Adriel Gonzalez, Audrey Guziak, Ellie Honeycutt, Nesiah Jackson, Jare Jaimes, Addison Jones, Ansleigh, Lewis, Winston Lusby, Hadley Mathews, Aiden Murphy, Layni Grace Mooney, Bode Morris, Michael Nelson, Hana Nguyen, Ava Parks, Vy Pham, Sophia Pitman, Ava Power, Coen Shealy, Leo Segovia, Aiden Sims, Davis White, Benjamin Whitney and Sara Zelms.
GRADE 4 ALL A’S
Zaied Arellano, Aiden Bauer, Evangeline Bauer, Marcus Bauer, Thomas Brackett, Samamtha Brewer, Elizabeth Brittingham, Liam Brooks, Heidi Burdette, Amelia Calano, Keagan Cheney, Andrew Coibion, Maria Craft, Ellie Kate Crane, Alyssa Dobur, Adam Eimer, Ellie Fain, Tia Flounnory, James Gordon, Lauren Hall, Charlie Hamby, Riley Hatlee, Chapman Henderson, Malakai Holston, Braedon Johnson, Asden Lamble, Alaric Lee, Kylie Leonard, Meadow Lusby, Tucker Marks, Preston Miller, Anna Morris, Jack Neer, Olivia Nelson, Ashby Norford, Levi North, Gabriel Payne, Charlotte Rhoten, Eliana Sawtelle, David Schneidermann, Emery Sink, Ruby Smith, Cara Speedy, Cora Stroud, Cole Taylor, Kate Thornton, Colton Turner, Abraham Weaver, Rachel Weiss, Lucy Kate Wilkes, Reid Williams, Addisen Wood and Kylie Wright.
GRADE 4 A’S AND B’S
Ethan Bauta, Joshua Baxter, Yandel Benitez Garcia, Christian Cipriano, Andrew De los Reyes, Cavyn Fleming, Brooklynn Gratzer, Maddox Haynes, Rowan Henson, Madison Jones, Emily Kellman, Abigail King, Dylan Klauck, Claire McMillan, Brooklynn Middlebrooks, Ava Mitchell, Vincent Nguyen, Zeke Poferl, Kayla Price, Aden Robinson, Noel Santiago Lorenzo, Chloe Stevens, Isaac Whitehurst, Isabelle Willoughby and Jax Williams.
GRADE 5 ALL A’S
Dahlia Bergum, Parker Baranski, Sydney Blackmom, Caroline Boney, Kimberly Boyd, Parker Bray, Hunter Coatney, Mia Coole, Sloane Desprez, McKenna Downs, Cole Ellington, Ella Foote, Blair Gill, Pheoby Harlan, Gryffen Horton, Rylee Hynson, Caleb Jenkins, Evelyn Lane, Harper Lewis, Caleb Mason, Claire McKenzie, Cheyanne Myers, Thomas Navin, Callie Oswalt, Joshuua Pataluna, Owen Petter, Levi Sawtelle, Parker Shaw, Mathew Stephens, Salah Strickland, Zoey ThomasLeo Tran, Preston Tyler, Emily Wallin, McKinley Walton, Ameila Williams, Salina Wilson and Cami Zeledon.
GRADE 5 A’S AND B’S
Lily Baker, Steele Blum, Bryce Bowie, Tucker Bush, Zoe Christopher, Andrea Curiel, Rubio, Tinleigh Culver, McKinley Dawson, Charley Dorman, Emilia Freeman, Emily Fisher, Stephen Fisher, RJ Ford, Bear Gardner, Trinity Graham, Ella Griffin, Cameron Harmsen, Madison Heath, Sophia Henry, Lindsey Hill, Landry Jeffers, James Knox, Charlotte Lane, Lynley Larkin, Zemery McGlothin-Eller, Brantley Mitchell, Hudson Morris, Blane Pearson, Alexis Phillips, Mac Stephens, Zachary Robinson, Jackson Thomas and Ernestina Urbina Pineda.