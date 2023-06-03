Coweta County Schools System celebrates Class of 2023

East Coweta High School
East Coweta High School held graduation for 796 seniors on May 24 at Shoemake Stadium. Valedictorian was Andrew James Brown and Salutatorian was Deen Suhail Khot.
Honors Graduate *
High Honors Graduate **
Mike Cody Absher
Ansley Caroline Adams **
De'Sean Le'Troy Adams
Jaylin De'Shawn Adams
Quintavious Jamal Adams *
Shane Avery Adams
Andrea Aguilar Rios
Sebastian Aguirre Vazquez
Shalom Adeshola Faith Akerele **
Bryce Chandler Alewine *
Ava Taylor Allison **
Leonardo Almanza
Gary Anthony Almon
Ava Leigh Amstutz
Joshua Kristian-Jermaine Anderson *
Maggie Elyse Anderson **
Jermiah Nykeria Andrews
Willie Dontavious Andrews
Israel Rodrigo Arana Moreno
Jason Nathan Argueta
Drew Naevar Arnold
Jernya Andrea Arnold
Ashton Joseph Arsenault **
Carlos Damian Arvelo
Hafeez Oluwatosin Badru
Martha Marie Bailey
Olivia Irene Bailey **
Zachary Matthew Bailey **
Tyler Mitchell Baker **
Riley Delia Barber **
Peyton Makenna Bardwell **
Daniel Ayden Barfield
Payton Rose Barnes *
Hunter Lee Barnhart
Jordann Alexis Barron **
Madison Elizabeth Batchelor *
Zayin Nassir Bates-Middleton
Brianna Tyâ€™Keria Battle
Bryan Matthew Bays
Luke James Beam **
Benjamin Wesley Beard *
Makenna Lee Beausoleil *
Jayden Anthony Beaver *
Bruce William Beckler
Autumn Faith Beebe
Harry Trey Belcastro, III
Austin Daniel Bell
Jermandise Jarquell Bennett
Elijah Neil Bentley
Gabriel Cristian Bergh
Ayden Tanner Berks *
Timothy O'Neal Berry
Caleb James Bethea **
Ta'Kayla Diane Bettis
Matthew Jace Billitteri *
Abigail Sofia Bisard **
Christopher Ty Bishop
Hayden Eli Blair **
Luis Daniel Blanco
Aiyanna Seniece Bland
Zachary Johnathan Blunk *
Aidan Robert Bobrowski
Amanda Riley Bolen *
Jenaya Angelina Boler *
Rylan Clark Bone
Kaylend Luevon Booker
Mason Bradley Bordeaux
Kayla Danielle Borders
Daniel Borjas Hernandez *
Katlynn Brooke Boswell
Nykira Adasia Boulware *
Julia Marie Bowen
Martrevian Denard Bowles
Jazlyn Renee Boyd *
Savannah Grace Boyles *
Riley Hilliard Bozeman **
Jameer Jared Bradley **
Ellie Klair Brannon
Jakari Ande' Brant
Tyler William Braun *
Sydney Lilliane Brewster *
Anjelina Veloz Bridges **
Claudia Marie Bright
Isaiah Alexander Brock
Thomas Aaron Broden
Kenneth Beau Brooks
Ryan Jalin Brooks
Addison Seth Brown
Andrew James Brown **
Deron Izayiah Brown
Kameron Sin Clair Brown **
Karlie Nicole Brown *
Kemari Diane Brown
Emma Caroline Buquoi *
Hannah Lill Burdette
Justin Carter Burdette
Luke Andrew Burgess
Savannah Lee Burkholder *
Michael Ray Burse
Charley Lynn Bush
Ella Caroline Butcher *
Jamiah Amani Bynum
Kyle David Byrne
Alexus Chong-Lee Cain
Shania LaShea Caines *
Stephanie Luz Calderon Hernandez **
Madison Paige Campbell
Preston Ray Campbell **
Jamarion LaQuell Camper
Ashanti Cierra Canady
Jadyn Elizabeth Cannon
Patricia Ashley Carballido
Alexander Dale Carman *
Nicholas Carmona *
Sara Anne Carner **
Ani Satis Amunet Carpenter
Isabele Rowan Carroll
Philip Gregory Carroll *
Miselle Ivelisse Cartagena Cruz
Mahkayla Andrea Carter *
William James Carter
Jenyfer Castro Solis **
Wendy Magaly Castro-Solis *
Patrick Michael Cater *
Aracely Cazares *
Dominick Rones Kalala Champagne
Richkard Jabari Champagne
Mason Amari Chandler
Cartier Zamari Chase
Thomas Eugene Cheek
William Alexander Chidester *
Ryan Glenn Choudhry
Ashlynn Joan Clark **
Tyron Montez Clark
Selah Shalom James Clemons
Luke Thomas Cliett **
Taylor Jenay Climpson **
Naasir Zaccai Cole
Davian Diquion Coleman **
Justin Daniel Coleman
Emily Deneane Collins **
Nicholas Kyle Collins
Pierce Austen Colton
Ava Mae Colvin
Zy'on Sanchez Connally
LaKaja JaKia Cook
Ethen Jamal Cooley
Josh Andrew Cooper *
Megan Anne Copley
William Landon Corley
Alonzo Colt Cortez *
Christina Elizabeth-Ann Coursey *
Logan Paul Cowdell
Luke McKay Cowdell
Eliza Autumn Cox **
Ryan Kentrell Craig
Chase Riley Crane
Mike Laurentz Crepin
Andrew Bramlett Cronic **
Eylissea Leanna Cruz McKinney **
Gianni Zyan Ikaika Dalman
Coleton Michael Daniel
Madalyn Grace Daniels *
Kaitlyn Paige Danner *
Henry Lee Darden
Raymond Lemod Darden
Dashon Omarion Dash
Keziah Elizabeth Davis
Preston Clark Davis **
Tracy Bernard Davis
Isabel De Melo Mendes Almeida
David Brian Deacon
Kaylee Marie Dean
Riley McKinley DeLoatch *
Madison Elizabeth DeLong *
Michael Rashad Deshazer
Savannah Deterville
Bryce Carter Dethloff
Kaytlynn Victoria DeWinter **
Ashley Gisselle Diaz Hernandez
Cody Allen Dickerson **
Ellenor Grace DiGiulio *
Kadence Annunziata Dillon **
Nathan Phillip Dingler **
Joseph Benjamin Ditty **
Jackson Earl Daniel Divido
Colt Michael Donley
Dakota Kenneth William Dorrell
Hayden Parker Dotson
Leslie Kiersten Douberly
Lauren Faith Dozier **
James Logan Duke **
Rebecca Lauren Duke
Sawyer Lee Durden **
Bailee McKenzie Echols *
Emma Kate Eckhoff **
Caleb Daniel Edgar **
Elijah Stone Edwards
Andrew Wallace Eidson
Colton Lane Eidson *
Ahryant Quentez Elder
Bryant Quentin Elder
Jeffrey Nathan Eldridge
Kiele Shea Elkins **
Reagan Cosby Ellis *
Emma Elizabeth Elrod **
Emma Marie Embry *
Abby Caroline Enright **
Christopher Matthew Eriksen **
Erin Grace Eubank
Alex Ellison Evans
Destiny Jamya Evans
Emma Rose Evans
Lauren Mi Evans
Eliza Leigh Exner **
Haleigh Issabella Farmer
Cameron Leigh Farr **
Anterrica Sheree Favors
Erieta Kathryn Feather
Ian Jeffrey Felmet *
Shane Anthony Feltman **
Aaron Ricke Fenimore **
Keyonnice Kiyah Ferrell
Catherine Raechel Ferry **
Braylyn Hope Floyd
Jordan Lee Floyd
Siena Nicole Ford
Kenan Jamal Foster
Jabrea Leatrice Fowler
Raimi Yousef Francis
Ashley Longcanaya Frank **
Deliyon Cinsere Freeman
Gracie Nevaeh Freeman
Allan Tyhere Frisby
Chase Montgomery Frost
Matthew Robert Fry
Evan Michael Furr
Meagan Marie Gailey
Ryan Wilson Gaillard *
Nathalie Celest Garcia
Zaraida Garcia
Daniela Marie Garcia-Texidor **
Emmiline Presleigh Gardiner *
Daniel Grayson Garrett
Kevin Diego Gatts
Hernic Segbeaya Yao J S Gavitse **
Terrah Alyce Geddie
Andres Ariel Geribon
Addin Matthew Roy Quinn Gibbs
Morgan Leigh Gibson
Ramon Derrell Gibson
Markel Delonis Gilbert
Mikayla Ann Gillardon
Ariyanna Jenae Glass *
Calvin Jamall Glass
India Neava Glenn *
Liberty Alexis Glenn *
Joshua Ezekiel Goffe
Samantha Gonzalez Vallejo *
Grace Olivia Gordon
Hope Renee Gordon *
Niamari Elise Gordon
Jessica Elise Grady
Thomas Doyle Gray
Alexis Selina Griffin *
Matthew Brady Grimsley *
Peyton Charlie Gross *
Wade Edward Gross *
Jillian Elizabeth Gruber
Ava Soleil Guerra **
Katelynn Marie Guest Young
Eddie LeSean Gunn
Karlie Shannon Gutierrez **
Brandon Gutierrez Ferrer
Nathan Emmanuel Guzman *
George Matthew Haberman **
Matthew Thomas Hall *
Angelina Madison Hallman
James William Hambley *
Houston Brent Hamby
Bryson David Hancock
Reagin Alexandra Hancock
Nehemiah Deondrez Hand
Trevor Lamar Hand
Davia Aneila Hanson
Luke Adriel Hardin
Joshua Jeremiah Harding
Malachi Ikechukwu Hardwick
Kathryn Marie Harmon
Makayla Gracelynn Harper **
Lydia Grace Harrell **
Minnie Grace Harrill *
Alyssa Jade Harris
Joy Prestina Harris
Kaleb Harris *
Mariah Nadine Harris
Cameran Bernard Hart
Kylie Brooke Hatzo
Kian John William Hauser
Ansley Nevaeh Hayes
Jayliea Jade Haygood
Emily Elizabeth Head **
Keeton Blakely Head *
Stephen Kyle Head
Daniel Henry Headrick *
Dillon Jayce Heard
Emily Jo Heath *
Logan Reece Heath
Kip Nicole Heggood **
Callie Mae Henderson *
Hannah Jean Henderson
Rae'don Syona Henley *
Micah Austin Henry
Michael Edward Henson
Paola Jamilet Hernandez Gomez **
Angel Hernandez Pimentel *
Emily Kate Herrera *
Liseth Herrera-Jimenez
Toria Renee Herring
Ariel Cade Hickman *
Kaelyn Avery High
Michelle Highland
Brycen Lee Hill
Dayton Mackenzie Hill
Joshua James Hill
Kennedy Jene' Hill *
Madison Shy' Ann Hill *
Ryan Demetrius Hill *
Zachary Alexander Hill
Jordyn Armani Hill-Mason *
Joshua Dean Hines *
Travis Bernard Hinton
Zachary Nicholas Hinton
Jamison Adam Hirsh **
Robby Nicholas Hodge
Alyssa Nicole Holden *
Brodie Knight Holland *
Benjamin Jack Hollenbeck **
Carter Woodson Holm *
Mason Gregory Holmes
Saiquon Jahmodd Holt
Joel Smith Hood *
Carson Mitchell Hopkins **
Meaghan Elizabeth Hopkins
Erickson LaFrances Horsley
Taniyah Lashay Horton
Kenley Marie Huddleston
Emma Claire Huddlestun **
Jack Daniel Hulse *
Tori Aleksandra Hulsey
Jonah Emil Hunter
Trace Hunter Hurtgen
Saquan Nasir Hutcherson
Femi Ijimayowa *
Christian Jacob Ingram
Jamarius Donta Isaac
Fareeha Islam
Carly Rose Jackson
Nylan Kiara Jackson
Tyler Wrigley Jacobson **
Blane Preston Jaffe *
Janani Jaisimha **
Joshua Matthew James
Tahira Amarae James **
Alyssa Rae Jantosciak **
Junho Jeon **
Colin Gabriel Jernigan
Ashanti Marie Johnson
Benny Charles Johnson **
Brandon Cade Johnson **
Gavin Curtis Johnson *
Jaylyn Jaqwon Johnson
John Anthony Johnson
Rylie Nicole Johnson **
Ansley Erin Joiner
Tommy Lee Joiner
Dillon Eric Jones
Johnathan Mishael Jones
Raegan Carol Jones **
Skye Tynijah Jones
Carys Renay Joyner **
Beomseok Kang **
Olivia Marie Karr *
Alyssa Grace Keaton
Madeline Kerri Keith **
Hailey Chyanne Kelly **
Erek Demone Kendall
Dominique Danielle Kendrick
Jansen Carter Kenty *
Bert Ward Kerr
Emma Grace Key *
Deen Suhail Khot **
Joshua Andrew Kicak
Samuel Terry Killingsworth *
Yelin Kim **
Abigail Nicole King *
Desmond Devonte King
Jeremiah Emanuel King
Alyssa Hope Kirby
Cole Henry Kirkland **
Madison Elizabeth Knight *
Jordan Issac Knox
Alexcia Noelle Koenig *
Bailey Kornegay-Douhadji **
Keelan Kornegay-Douhadji **
Renata Labattaglia
Alysyn Kennedy Lacy
Emma Nicole Lamb **
Dominic Elvis Landivar **
Olivia Pilar Landivar **
Emma Juliette Langer *
Anthony Lorne Langston
Jonathan Tyler Langston
Colin Daniel Lara
Aiden Keyon Lavender
Breanna Faith Leddon
Amiah Necole Lee
Gaeun Lee *
Hannah Kim Lee **
Jeongseop Lee **
Taylor Lee **
Alexandria Dawn LeMay
Emily Christina Lenning
Maeonna Marie Lennox
Matthew Kenneth Lewandowski *
Ava Blaire Livermore
Isabel Grace Lo Galbo
Isabella Marie Loggins
Salome Londono Arcila *
Holly Anna Rebecca Long
Aris Mansour Lonteen
Haylah Yvonne Lopez-Cardona
Deegan Michael Lorenzo
Mia Claire Lovvorn *
Jaliyah Destiny Lugo **
Naylund Tavories Luke
Michael Andrew Luttrell
Carlos Luis Machado
Aaliyah Victoria Mack *
Brianna Lynn Madden *
Shiv Mukesh Maisuria
Angel Danniel Malagon
Anthony Joseph Maldonado
Joel Marcial
Riccardo Alessander Mari Soto
Hailey Elizabeth Marler *
Carlos Alejandro Marrufo **
Blade Kai Marsh **
Caleb Kenneth Martin **
Jordan Nicole Martin
Joshua Isaiah Martin
Justin Michael Martin *
London Mikiasa Martin
Mason Thomas Martinez
Shaka Asonta Massey
Luther Cager Mathis
Lilliana Isabella Maxfield **
Jaiden Kiera Maxwell **
Kira Makenzie Maynard **
Elliott Ruby McCallie
Anais Angely McCarthy *
Macey Lorraine McCombs
Kevin Jacob McCorkel
Aubrey Elizabeth McCue
Antwon Dezman McCurty
Ian William McDaniel
Tori Olivia-Bell McDaniel
Morgan Grace McDonald **
Connor West McElroy
Alyssa Elisabeth Lynn McEwen
Aiden Tyler McFadden
John Thomas McGeehan
Amber Grace McGill **
Kathryn Olivia McLain *
Ashley Nicole McLaurin
Gabriel Allen McMahan
Kendall Nicole McMorrough
Alexander Coale McTevia
Sarah Dawn Meacham *
Kayley Nicole Meggison
Arianna Gabriella Mendoza **
Lauren Paige Merrill
Garrett Doyle Mickle
Ian Gibson Mickle
Braden Jon Miller *
Ella Lisa Miller **
Krista Suzanne Miller **
Rene Marilyn Miller **
Connor James Milligan **
Jazzlyn Sanaa Minniefield **
Sebastian James Mirabella **
Jake Tyler Miranda **
Janiyah LaShae Mitchell
Jeremiah Demontae Mitchell
Nolan Lee Miyamura **
Caleb Allen Mize *
Derrick Jermaine Mobley
Alexandra Marie Mongiove *
Steven Symeon Monioudis *
Benjamin Brian Montequin **
Hannah DeAnn Moore
Jennifer Beatrice Morales-Ramirez *
MacKenzie Elizabeth Edmondson Moreno *
Ricki Marie Morgan
Tyler Jackson Mullet
Sylvia Grace Mumbower
Hector Manuel Murillo Gonzalez
Nathan Phillip Murray **
Shynia Alayasia Murry
Makayla Nevaeh Syriah Myles **
Yunjeong Na **
Dylan Braedden Nagel **
Roberto Toshio Nakasone Segovia
Rachel H Nam **
Ira La'Mont Nelson
Tafara Yolanda Nenguke **
Michelle Ni **
Hannah Marie Nicholas
Ryan Thomas Nichols **
Aidan Dean Norris **
Cassidy Marisol Novoa
Joshua Alexander Nunez *
Stephanie Nunez **
Nancy OchoaDonan
Cuauhtemoc Olea
Amalia Olguin Macedo
Sara Michelle Oliver
Lucas William Olsen
Shallyn Ann Olszowy *
Crystal Chinwe Orji
Abigail Chase Orme
Ethan Michael Ortlauf
Mariana Otalvaro Alvarez *
Brody Douglas Overton
Tamarion Joshua Overton
Nathaniel Evan Pacheco
Lily Marie Pahl *
Kamron Blaik Parham
Geonu Park **
McKenzie Hope Parks *
Madison Michelle Pass
Kaden Farrow Pate
Meesha Anil Patel
Misha Vipul Patel **
Jaden Tekhi Patrick
Christian Makai Patterson
Cailyn Sue Pemberton
Noel Gonzalo Perez Figueroa
Pamela Perez Ramirez *
Shian Tylee' Sherbrian Perry
Andrew Michael Peruski *
Tiffany Danthanh Pham **
Anne Marie Phillips **
Calvin Lamar Phillips *
Van Lewis Pierre Ville
Jessica Addie Pike
Margaret Grace Pinaud **
Cohen Edward Pinion
Jessie Faye Pinson **
Jack David Piper
Theodore Joseph Piper *
Jonathan Wilson Piraino *
Megan Joy Pitt **
Aleece Gail Pitts *
Daniel Clyde Poole *
Austin Ellijah James Porter *
Zachary Luis Potter **
Madison Mackenzie Eleise Powell
Jamarious Antwon Price
Hailey Rae Lynn Prince
Altin Prokshi
Colin Chase Puckett *
Christopher Sebastian Pugh
Reagan Brooke Pursley
Christina Isys Quevedo
Nathaniel Donald Quinn
Olivia Marie Radford
Gabrielle O'Neal Rainwater *
Cooper Ace Ramey
Juan Ramirez Serrano
Nicholas Brent Ratliff **
Annalee Caden Ray
Braden Michael Ray *
Cameron Riley Ray **
Sergio Josue' Raymundo Agustin
Rivaldo Raymundo Raymundo
Arabella Pearl Read
Skyler Ashlyn Reece *
Kassey Mia Reed
Phaedra Skylar Marie Reese
Brianna Ashlynn Reid *
Ryan Robert Renaud
Jermiah Chance Damon Render
Seth William Repair *
Diellza Rexhepi
Valeria Reyes *
Qadir Nabil Reynolds
Ella Emory Rich
Kassidy Layne Richardson *
Daniel Eliseo Ricolcol
Jana Chantal Rios
Brienne' Leann Rizik **
Houston Cook Robertson *
Deshaun Zekhi Robinson *
Jada Camille Robinson
Matthew Cole Robinson
Jordan Joseph Roche
Amelia Ann Rodriguez
Isabella Raquel Rodriguez **
Patricia Anjelina Rodriguez **
Omar Rodriguez Lugo
Emely Rancely Rodriguez Mejia
Kyle Chris Rolfe
Randi Yarith Roman
Alexis Daniel Roman Hernandez
Adrian Romero **
Andres Oscar Rondon **
Cristopher Nicolas Rosales
Joseph David Ross **
My'Angel Sheryl Ross
Mikayla Simone Rowland
Gabriella Rubiano-Perdomo *
Yelitsa Ruiz Alvarez
Jovani Ruiz Zapata
Ursula Catherine Ruland *
Audrey Elizabeth Rush
Santrevais Zaron Rush
Allison Rene Russell *
Jackson Ellis Russell *
Kami Alexis-Grace Russell
Aiden Jonathan Sack
Connor Sallee *
Mackenzie Saige Samples **
Christian Seana Sanders
Isaiah Anthony Sanders
Lily Ellene Sanders
Makayla Faith Santee
Lamin Sanyang *
Bryan Oliver Satterfield **
Aurora Bligh Saucier *
Isabella Frances Savahge
Marisa Shae Schnabel
Nathan Conner Scott
Jeneesa Billee Scully
Theodore Anthony Serrano **
Stephanie Marie Serrano Avila
Carlos Manuel Serrano-Castillo *
Serenity Michelle Severson
Joshua James Shackelford
Megan Elise Shaw **
Ashley Jeannette Shearer **
Emily Caroline Shearer
Elijah Oakley Shelnutt
Luke Augustus Shelnutt *
Hazel Irene Shepherd
MaRhonda JaShay Sherman
Tiyanna Shantrell Sherman *
Alyssa Renee Shoch
William Nathan Shockley
Emma Isabell Silva
Alexandra Jane Simpson *
Miracle Jasmine Simpson
Jaden Malian Sims
Emmanuel Joshua Sinkfield
Joseph Neal Skinner **
India SarFari Slaton
Destiny Renee Smiley
Abigail Brooke Smith **
Caroline Abigail Smith *
Conner Jamie Lee Smith
Hannah Katelyn Smith **
Mar'Quavion Contrez Smith
Nicole Riley Smith **
Tamia D'Ajha Smith
William Thomas Smith
Jaxson Tyler Smoak **
Jonathan Michael Snow *
Karyssa McKayla Son
Aniston Bridgid Sorrow **
Sage Michael Spade
Sophie Ophelia Spettel *
Makinzie Taylor Staffon *
Jayden Emmanuel Stanley *
Connellius Jayden Stargell
Charalampos Stathopoulos **
Chianti Naimah Lee Stephens *
Jonathon Trace Stephens
Anastasia Sklyar Nicole Stevens
Troy Edwin Steward **
Jayda Nicole Stokes
Benjamin Thomas Storey
Trinity Ashlyn Stover
Matthew Troy Strickland
Isabelle Chase Strong
Miguel Terrell Strozier
Ella Grace Suffoletta
Makai Xavier Sullivan *
Bailey Gregory Swain
Colton Avery Swartz
Emma Grace Swords *
Stephen Ellis Tarver, V
James Alton-Alexander Taylor
Julien Garret Jarold Taylor
Mackenzie Erolene Taylor **
Mark Austin Taylor Robinson
Niasia Renee Teagle **
Gabrielle Jewels Teel *
Ansley Ryan Teteak **
Sarah Jan Theard **
Eliza Caroline Thomas **
Justin Adam Thompsen
Ezra Theodore Thompson *
Nevaeh Leecarru Thornton
Jasmine Aaliyah Tidwell *
Brady Tillman, III
Donovan Jorge Tirado
Kennedy Simone Toliver *
Cameron Faith Tomlinson
Caroline Grace Tomlinson
Nathan Truc Tran **
Rheanna Jade Trapp **
Trinity Jade Troncoso
Carson Patrick Trotter **
Tim Huu Truong **
Akeria Ny'Asia Tucker
Kayla Rachelle Tucker **
Christopher Blake Turner *
Kaylan Grace Turner *
Alexa Donna Van Veghten **
Katelyn Victoria Vargas **
Jose' Levi Velazquez Dominguez
Alvaro David Ventura Zapeta
Dorismar Vicente
Haiden Renae Vickery
Francisco Villasenor
Michael Denver Vinyard
Cherry Vo **
Mi' Chea Monee Wade **
Kaden Alexander Walden
Isabella EmmiliAnnastasia Walters **
Cori Michele Walton **
Morghen Terece Ware **
Marcus Vann Washington, II **
Addison Elyse Watkins *
Jack Pearse Watson
James David Weatherford *
Dabria Janae' Wells *
Kathryn Rose Werner
Kendall Jean Werner **
Jennifer Kadiatu Wesseh
Julia Marie Wessinger *
Morgan Brooke Westerman
Brooklynn Nicole Wetzstein **
Brianna Larissa White
Courtney Breanna White
Cynell Melinda White *
Tyrese Travon White
William Aaron Floyd White *
Hannah Elizabeth Whitlock
Noah Roy Wilkes **
Jasmin Danielle Wilkins
Amir Zamond Williams
Braeden Scott Williams
Greyson Wade Williams **
Kaitlin Ann Williams **
Lawrence Ryan Williams **
Nygel Rashawn Williams
Olivia Grace Williams
Victor Wayne Williams
Nezequiel Kibwe Williamson
Charles Tucker Williston *
Kaylee Alyssa Willoughby
Katelyn Madison Wilson *
Laura Grace Wilson **
Lily Grace Wilson
Samuel Miles Wilson
Jessica Joy Wolfe *
Ian Grant Wolters
Daniyah Mae Deyon Woods
Nazir Lorenzo Woods
Eian Connor Worley
Nadia JacQueline Worrell
Olivia Grace Worth *
William Bryson Worthey **
Anna Marie Wright **
Shamar Mushawn Wright
Aniyah Simone Wynn *
Marissa Renee' Wynn
Emily Ya-Chin Xiao *
Jessica Yin Tong Yang **
Junbin Yang **
William Maddox Youngblood *
Alyssa Leigh Yuro *
Hailey E-Moni Zachery
Dominick Zapata
Derek Sebastian Zochowski **
Newnan High School
Newnan High School held graduation for 528 seniors on May 25 at Drake Stadium. Valedictorian was Thomas Dean and Salutatorian was Jaret Webb.
Honors Graduate *
High Honors Graduate **
Darius Cristian Abercrombie
Kaley Ann Abernathy *
Donavon Cantrell Ackles
Destiny Mone' Alexander
Jonell Amari Alford *
Sabreia Maitham Al-Mayahi
Brian Betancio Alvarado
Lily Marie Alvis **
Rashad Hassan Amey
Sarah Katherine Anderson **
Brighton Miriona Utu Apostolo **
Michael William Armour **
Olivia Francis Armstrong
Kamya Danielle Arnold
Madeline Kaye Arnold **
Jakob Tremel Arnold
Jaunna Shuntress Arnold
Amyia Dejana Askew
Stephanie Awuah **
Bobby Lewis Badgley
Charlie Patrick Bailey *
Bailey Lamey Baine
Kameron Leeneil Ball
Kaitlyn Stacy Ball
Javia Jaleese Barber
Kimberly Sharlene Barfield
William Aiden Barnett
Katelyn Ashleigh Barnett Johnson *
Tess Rebecca Bartholomew **
Jordan Chase Baughcum
Nadiah Leneka Beasley
Dakota Wayne Beavers
Gavin Wesley Benge *
Michael Damien Bennett
William Albert Benson
Quentevius Armondo Berry
Corbin Bradley Binion
Michelle Renee Bischoff
Morrison McCallum Xiahai Bivins **
Hunter Mason Blackmon
Wilborn Carlton Bland
Tyquavious Dewuan Blount
Devin Riley Bockover **
Shanterrin Elizabeth Bolton
Samantha Leigh Bond
Jamrcus Jarrell Boozer
Romarian D'Shon Bordes
Caroline Eve Boren *
Jennifer Magali Borjas Bautista
Ryan Kage Bossman
Alizia Amaya Lashea Boston *
Elisha Terrel Boswell
Emily Diane Bovingdon
Mariah Trenay Bowles *
Frank Braxton
Christopher Bowen Brewer *
Meredith Ann Brown
Jonathan Emmanual Brown
Daniel Carter Brown *
Timothy Dylan Brown
Anthony Hunter Brown
Khalil Deandre' Rayshun Brown
Branden Isaiah Brown
Micah Kennley Brown **
Brycen Timothy Brown
Madison Elizabeth Brownlee
Micah Anaia Arye Bryan **
Shamaya Renee Buckhanna
Christyonna Alise Bunch **
Sophia Grace Burford **
Anna Marie Burkett
Jeremiah Braxton Burnham **
Madison Marie Buzard *
Jamara Mychele Byrom
Ryan Jacob Cain
Valeria Calderon Calderon **
Jose' Gerardo Caldron Duenas
Jakayla Eunesha Cameron
Chantel Mercedes Cameron
Jack Riley Camp *
Logan Joseph Ray Campbell
Henry Louis Campbell
Emma Grace Cannady **
Ashley Nicole Carter **
Collier Alexander Carter
Aundrevious Quortez Carter
Antonio Bernard Carter
Caleb Ferris Carter
Nicholas Julian Carter
Adriana Nichele Carter **
Annasia Shavvone Carter
Jewel Elaine Casey *
Michael Tristan Casey
Eli Brant Cash *
Kaitlyn Danielle Castles *
Elijah James Cauthen **
Kelsy Faith Champion **
Riley Payton Chester **
Aiden Scott Chester
Caleith Sharmar Childress
Leniya Brentasici Clark *
Shamaya Queshay Clerk
Tamaya Queshum Clerk *
Christian Isaiah Jerome Clerk
Tyrin Perez Cleveland
Carson Jay Coker *
Cha'niyah Janaii Collier
Elizabeth Lee Collins **
Robert Carl Collins **
Christopher Ryan Lee Cook **
Anaya Denise Cooks
David Alexander Cooper
Kaydon Faith Cooper **
Skyler Immanuel Cotton
Nathaniel Bradley Cowart
Logan Montgomery Crowe
Jasmine Aryanna Crumbley
Martin Kevin Cruz
Gabrielle Vanessa Culberson **
Stephen Oscar Cunniff *
Chelsea Anne Cunningham
Adrianna Grace Cunningham
Brianna Michelle Cunningham
Adaizha Zhye' Aaryiah Kahlahnti Cupe
Duane Charles Cure *
Lacey Meredith Daniell **
Zayviana Camaria Darden
Zaytiana Jamaria Darden
Dylan Thornton Davis
Kyla Rae Davis *
Joshua Scott Davison *
Adriana Lynn De Santos
Thomas Park Dean **
Cooper Jarod Dean **
Demetres LaShon Dean
Christian Paul DeCenzo
Gavin Thomas Deck *
Ellory Caroline DeMarsh Caney
Emma Colleen DeMarsh Lynch
Cathryn Elise Dennis **
Rhian Eileen Deroko **
Da'Vant Benoit Devezin
Landon James Dhaene
Felicia Akayla Precious Dickenson
Julius Ermac Diola
Rylee Olivia Doerr *
Brooklyn Drew Dorman
Demazes Amhamd Dorsey
Tucker Wildes Dow
Kayla Aaliyah Dragg
Skylar Julianna Dubea
Joseph Woodrow Duffey **
Hannah Claire Duncan *
Jordan Christopher Duncan
Irby Lawrence Dunn
Anslei Michelle Dunn
Jennifer Duran Calderon
Emily Yoon Durant **
Chase Warren Eaker
James Anthony Edwards
Madeline Grace Edwards
Anasia Zykeriah Edwards
Ava Caroline Elder **
Madeline Grace Elliott **
Bryan Stephen Ellis
Michael Andrew Ellsworth
Samuel Carter Elrod
Thea Austin Brooke England *
Rheaven Angel Estes
Victoria Elaine Eversoll
Robert Levi Fallon
Greyson Lee Farmer
Lillian Grace Fitzpatrick
Emma Harrison Flanagan **
Ardis Grant Fleming
Cam'Ron Joaquin Florence
Renaya Kendria Florence
Reece Morgan Foles *
Josef Aaron Fort **
Columbus Franklin
Elizabeth Ann Frederick **
Grason David Freeman *
Jakaria Sanasia Fuller
Peyton Elizabeth Gann **
Maggie Elizabeth Gasaway
Camrion Santez Gates *
Alexis Cheyann Gentry
Trey Xavier Geter *
Katelyn Michelle Geter
Tyler Hawk Gibby **
Jamarion Lakeith Glenn
Ashley Gomez Elvira *
Jeshua Manuel Gonzalez De La Cruz *
Noah Foster Gordon *
William McKinley Gore **
Jaylen Tyrese Gould *
Mahalia Lanise Graham
Kennedy Jean Gramme *
Cameron Paisley Gramme **
Aliyah Kaniya Gray
Chloe Madison Gray *
Thomas Leighton Green **
Naima Ashia Griggs *
Marcus Anthony Grimes *
Guthrie Braxton Grizzard **
Aubry Jackson Hale *
Tristin Javone Hall
Trinidy Shavone Hall
Zarayah Shelean Hall *
Amaria Alexus Hand
Lamondre' Damon Hand
Makayla Jabrie Hand
Joseph Lee Hannah **
Kaleigh Christine Hanson
Addison Quinn Hanusiak **
Makayla Sequioa Harden
Payton LaRue Hardy
Trevor James Harmon
Emilee Faith Harris *
Kemiah Keara Lois Harris
Ariel Rebekah Harvey
Lillian Frances Haynes **
Aleah Denise Heard Smith *
Ashton Khalil Heflin
Laila Rosemarie Henderson
Reichley Jude Henderson **
Christopher Ulises Hernandez Trinidad
Levi Jermaine Herndon
Justin Jaleel Herring
Jackson Henry Higgins **
Madelyn Riley Hill **
Andrew Blake Hill
Gwendolyn Elizabeth Hill
Sophia Xiao Fu Hindsman
Izabella Mary Marie Hitchcock
Marcus Eugene Hodo
Hailey Jade Holder *
Emma Leigh Holloman **
Kaylin Marie Horton **
Sarah Kiarra House
Braylee Diane Houston
Mary Tucker Howell **
Julia Harston Howell **
Kyland Dee Howell *
Dwayne Wyeth Hudgens
Nolen Grant Huey **
Connor Cyril Huff
Amira Ilena Hughes *
Jacqueline Rae Hull **
Carissa Renea Huntington *
Humberto Corona Ibarra
Abbygail Joy Imhoff
Caden Lee Ivey
Zaderick Lee Jackson
Braylon Dewayne Jackson
Sara Joyce James *
Ethan James Jaquess
Katherine Rebecca Jarrard **
Alijah Neal Jenkins *
Danna Jiang **
Jonathan Canseco Jimenez **
Sean De'Mario Johnson *
Jessica Caroline Johnstone **
Collin Scott Jones
Jenna Letitia Lee Jones
Kyrsten Lauraell Jones
Asuka Elaine Kee
Jackson Cole Keenan *
Nalani Mahalia Keith *
Tinsli Mary Kelley
Jazsmine Aleesha Kendrick
Trayveon Connell Kendrick
Augustus George Kennedy
Devin Jamal Kenner
Kali Beth Rose Kilgore
Aubrey Ann Lynn Kleitz *
Alexandra Vaughn Knight **
Abbey Rose Knight **
Allison Louellen Knox *
Debra Rayne Kolsrud *
Alexa Lynn Kwon
Hailey Marie Lafleur **
Caitlin Elizabeth Landrum
Kiara Ariana Lawrence *
Benjamin David Legg
A'mirah Nevaeh Ann Lewis
Lydia Raquel Lewis **
Katelyn Taylor Lindall
Dequarius Ja'Marcus Lindley
Travis Dillon Lindsey
Trent Zachary Lindsey **
Shawn Michael Littlefield
Myles Brody London
Kay'sha Kamille Lowe
Charity Jimell Lowe *
Joshua Ian Lowery **
Aaron Zachariah MacBeth
Mason Lane Maddox
Zania Latrice Magby
Asleigh Nickira Mahone
Madelynn Rose Malone Moss **
Nathan Scott Marchman
Ami Liana Marrero **
Mia Lourdes Marrero **
Callie Ann Marriaga **
Skylar Diann Marsengill
Celina Fay Marthers
Ann Morrow Martin
Fletcher Gannon Martin **
James Keene Massey *
Evan Montgomery Masters
Saniyah Amanda Lynn Mathis
Osvaldo Garcia Matias
Anauia LaShaun Matthews *
Carlie Lee Nicole Matthews
Hannah Nicole McCally *
Brenton Cole McClendon **
Joshua James McCollum **
Abby Joy McDowell **
Garrett Lee McGee **
Madison Grace McGinnis
Jamiah Jan'ee McGruder
Jamarien Jajuan McGruder
Colby Jonathan McLendon
Heather Leigh McLeroy
Haylee Daytona McWilliams
Ashanti Marie Melson
Markerion Ty'Keil Melton
Hayli Grace Menard **
D'asia Janez Merritt **
Molly Frances Meuninck **
Ella Starr Meyers **
Kayla Mickel
Matthew Reed Miller **
Riley Kathryn Miller *
Nicholas RaShad Miller
Ryan Jalik Minniefield
Braydon Tray Minton **
Marvin Mitchell
Joel David Monk **
Braelynn Grace Mooney *
Montana Ryder Moore
Justin Lawrence Moore
Kevin Gaytan Morales
Cristian Jaciel Morales Conde
Matthew Alexander Morgan *
Matthew Candler Morris
Daniela Sanchez Munoz **
D'Morris Tykeidren Neblett
Isaiah Arnez Neeley
Avery Grace Neuer **
Ayden Lee O'Grady
Jarrett Bryce Taylor Oliver
Sylvia Nicole O'Neal
Grace Elisabeth Opsahl **
Tashyanna LaShay Owens *
Lea Ryann Owens
James Cameron Paige *
Mikayla Rose Pape **
Brandon Lee Paradise
Carina Li Parker **
Michael Dustin Parker
Jaslyn Marie Parks
Amoria Shonniye Parks
Vansh Dhruvesh Patel **
Janki Hemant Patel **
Ameara Sharise Patridge
Cassandra Perez
Elijah James Perkins
Jakob Charles Perry
Skyler Anne Peterson
Zoey Christina Olivia Phillips
Alexis Taniya Phillips *
Audrey Rae Phillips
Karonald Undrez Pittman
Steve Hernandez Plazola
Kaitlyn Grace Pope **
Amirah Makiah Prather *
Nathan Davis Preston **
Kelley Thomas Priest
Christopher Jeremiah Profet **
Anna Grace Prophett **
Lensey Alissa Putnam **
Krish Rakeshkumar Rana
Malaeekah Aayah Rasheed
Landyn Bryce Rawlins *
Janaiya Lashae Reed
Elijah Bryant Reeves **
Ansley Victoria Reeves *
Christopher Raymone Reeves
Justyn Emmanuel Reid
Damondra Navarious Render
Emma Louise Renno
Logan Scott Rethmel *
Chelsea Adamari Reyes **
Jordan Terrell Reynolds
Carley Marie Rhodes *
Robin Frances Rice *
Brock Harland Robertson **
Aidan Heath Robertson **
Reese Paul Robertson **
Damien Aiden Robinson
Alena Michelle Robinson
Jessica Rodriguez Fernandez **
Caroline Tate Rogers **
Abieanon Hidaisha Rogers
Heaven Marie Rogholt
John David Roland *
Jayla Makyia Rowe *
Anthony Tyler Rubino
Miguel Angel Rubio Uribe **
Caroline Elizabeth Ryan **
Artlet Vanessa Salinasmercado
Jazmin Sanchez **
Diego Jorge Sanchez **
Paola Nicole Sanchez Hurst
Madison Paige Sanders
Da'Sean Travion Sands
Natalie Marlene Schaab **
Michael Alexander Schult
Kayleigh Nicole Gale Scott **
Corbin Shon Scoville
Keeley Anna Seamon **
Benide Gutierrez Serrano
Colin Richard Shaner
Shelby Elizabeth Shoemaker
Raymond Lee Shumake
Isabel Marie Sigaloff *
Thomas William Simpson
Treyvon Kentez Sinkfield
Briyuanna Neshay Sinkfield
Kaylee DeAnn Sivell
Nicholas De Juan Small
Laura Bradley Smith **
William Allen Smith
DeAnthony Jamal Smith *
Emilie Grace Smith *
Jessieca Lamaria Smith
Ethan Lee Smith
Jackson Thomas Smith
HayLee Marie Smith
Megan Renee Smith
Brianna Renne Smith *
Hunter Wayne Snyder **
Dezmen Malik Solomon
Sophya Soto Flores
Colin Luis Spencer
Brett David Sprayberry
Tyler James Stapleton *
Nathaniel Jamar Starks
DerNyia Kindrell Stegall
Tyler Lamar Stepp
Alexa Kaylee Stewart
Shane Stephen Stonebraker
Haylie Autumn Strickland **
Mary Caroline Strickland **
Carter Sterling Swafford **
Paige Kaylee Amariona Swindle *
Lauren Nicole Talentino *
Tori Ann Tapley
Keeton Isaac Tate
Jace Collins Taylor
Derrius Delon Teagle *
Bryan Heath Teaster **
Autumn Elaine Tenney
Jackson Eli Terrell **
Nilaysia Torrey Terry
Nathan Allen Theiss
Ruby Thompson **
Adrianna Grace Thompson
Amelia Ladez Thompson
Genesis Lindsey Thompson *
Asher Thull *
Precious Tigner
Lucy Caroline Tilson **
Jacob Wiley Tipton
Katie Dianne Titshaw
Alexus Shanna Todd
Abbigail Agnes Todd
James Andrew Tomlinson
Hannah Elizabeth Trosper **
Nayelly Trujillo Rodriguez **
Alexa Julissa Turcios Romero
Daniel Richard Ray Turner
Alexis Renee Turner *
Ryan Scott VanSant
Prestin Michael Veal *
Kaleb Bernard Vos **
Jackson Adam Wade *
Brooke Mackinzie Waggie
Cason Gage Walker
William Wallace Walker
Julian Dashaun Walters
Robert Lawton Ward **
Keylee Brynn Warner
Yvonne Amaya Watkins
Shaniyah Denay Watson *
Emma Shayne Grace Watts
Jaret Joseph Webb **
Isabella Grace Webb **
Sabrina Ting Fang Webb **
Tiffany Lynn Ann Wedding
Wyatt Christopher Welden **
Rachel Annette Werner
Madelyn Kate West **
Jonathan Corey West
Kate Summerlin Westmoreland
Jackson Bryce Whatley *
Landon Elijah Wheeler
Connor Steven Wheeler
Crosby Wesley Whisenhunt *
Anslea Alexis Whitley
Samuel Thomas Willems **
Destiny Alicia Williams
DeAngelo Antonio Williams *
Daniel Evan Williams
Tyrique Devon Williams
Cierra Jade Williams
Denisha Te'ana Alana Williams *
Bayleigh Makinzi Williamson Jackson *
Daytona Nicole Wilson
Teresa Ann Winkles
Daniel McCoy Woodham **
Kayden Marie Woods
Tyler Justin Works *
Miracle Aaliyah Wylie
Darius Malik Zackery *
McKenna Noelle Zysk **
Northgate High School
Northgate High School held graduation for 446 seniors on May 26 at Henry Seldon Field. Valedictorian was Bronwyn Armitage and Salutatorian was Hudson Huynh.
Honors Graduate *
High Honors Graduate **
Henry Scott Adams *
Jayden Alyssa Alarcon **
Jacob Connor Allie
Lillian Elizabeth Anders **
Diego Miguel Aponte
Bronwyn Louise Armitage **
Jacob Pheng Arounleut **
Chase Anthony Arrington
Camden Michael Babb
Ethan Michael Bake **
Anna Marie Baldwin **
Jacob Scott Ballenger
Eden Alexah Barker *
Eve Alexandria Barker
Preston James Barthlow *
Johnathan Austin Baxter
Justice Lee Beavers
Thomas Benjamin Becker **
Petrina Skyler Beluk *
Garrick Alexander Bergeik
Brady Walter Bergum *
Alyssa Ann Black *
Annica Lenae Blake *
Jeremiah Emanuel Blissett
Keira Ainsley Borngesser
Lacie Kay Bowers
Joshua Waylen Boyd
Kaleb Nathaniel Brake
Karen Elizabeth Brandon
Ethan Haynes Brantley **
Alanah Samone Braswell *
Kyle William Bratholt
Zander Thomas Bray **
William Michael Brooks **
Ashley Meredith Brown **
Carson Drew Brown **
Gabriel Benjamin Brown
Jykeer Nakilius Bryant
William Alan Bryant
Zoey Simone Bryant
William Cole Buckholtz **
David Samuel Busby **
Sophia Grace Byrd
Jacob Dakota Byrom
R’mala Yvonne Cain
Andrew James Cambas
Amelia Catherine Campbell **
Kelly Maria Campbell
Connor Quoc Trung Cao **
Jackson Elias Cardona *
Christopher Logan Carlisle
Alexandra Kellie Carlton **
Yazmin Isabel Carrero
Bladen Matthew Carroll **
Courtney Reese Carroll *
Morgan Pauline Carter
Taylor Mae Carter
Jayden Nicholas Casas
Chelzee Joreen Casio *
Ty Matthew Causey
Jasper Wyatt Chambers
Jenna Renee Chase
Robert Anderson Chastain Jr.
Trevor Ian Chatlos
Tomias Demetri Chatmon
D’nilson Alexander Chavac Ortega
Julio Ismael Chavarria
Angel Issac Chavez
Derrick Linza Chisholm
Kinsey Sophia Clark **
Ryan Joseph Cobb
Carson Thomas Coghlan *
Aidan Thomas Cole *
Jazmin Marie Colter
Mattie Elizabeth Comte **
Dylan Edward Cooper
Isabella Marie Cooper
Olivia Marie Corcoran
Luis Gerardo Cortes Jimenez
Anna Catherine Couch
Clayton Patrick Cowart
Cameron LaBrian Crawford
Megan Elizabeth Crawford **
Gavin Emerson Crosby
Jony Manuel Cruz Palma
Joseph Levi Cunningham
Lydia Currie
Christian Reid Dagley *
Mia Elaine Daniels **
Jared Mark Davenport
Nathaniel Forrest Davidson
Neviah Emilee Saige Davis
Nicole Evan Anderson Davis
Richard Conrad Dearing III
Bernadette Nicole deBondt
Kaitlyn Marie Deese
Adriana Faith Delgado *
Treyvon Alexandra Derring *
Savannah Blair Dickman *
Carson Wyatt Doane *
Aliscia Marie Dodson
Tori Marie Domineck *
William Mason Doonan **
Collin Michael Dover
James Calvin DuBose *
Carter James Duchynski **
Brady Paul Duck
William Brady Duffey
Caleb Tabor Duke *
Levi Britten Dunlap
Cameron James Dunning *
Adrian Marcel Dunville Jr.
Molli Lerander Bernice Durr
Clayton Andrew Duvall
Khaylin Kelzie Dwight
Jessica Larian Eanes **
Kendall Rebecca Earnest
Milany Easterwood *
Henry Clay Edwards
Ethan Lee Elbrecht
Arianna Nicole Elliott
Gracie Lynn Ellis *
Zaryannah Alexy Escobar
Alonso Estrada Castillo
Hope Elaine Farmer *
Nathaniel Kenneth Faulkner
Seth Xavier Fayling **
Hannah Grace Ferguson
Colby Austin Fields
Eli Dekalb Fitzgerald *
Edgar Flores Jaimes
Sara Virginia Folsom **
Kayden D'Artagnan Francikowski
Hayden Charles Fricke
Isabella Elaine Funk *
Cody Langford Garcia **
Saskia Mabelle Garcia *
Jesus Salvador Gaspar
Angelina Liane Gates
Rachel Lee Gaydon **
Skyler Alexis Gibbs
Paige Taylor Gill **
Brandon Dwayne Godfrey
Thomas Robert Golden **
Ciara Taesha Gonzales
Alexis Aileen Gonzalez
Maria-Alejandra Gonzalez **
Arya Elon Graham
Cheyenne Jordyn Greenwood *
Wanye Elvon Griffin
Scotlyn Griffiths *
Cameron Chase Hall **
Carl Matthew Hall *
Kayla Elaine Hall **
Kaci Jannine Hamby
Jones Scott Hammond **
Michela Eugenia Hand **
Marlena Irene Harbuck
Colletta Donna Maria Hardman *
Gracelyn Elizabeth Harris
Jakob Iain Harris
Jessica Brooke Harris **
Tyler Vance Harsey **
Mason Cade Hart **
Morgan Rebecca Hatchell
Peyton Lewis Hayes
Morgan Rose Heath
Matthew Paul Herda
Lilyana Rose Hernandez **
McKinley Joy High *
Reagan Jillian Hinely
SeanPaul Hodges
Maddox James Hoerger
Justin Micah Hoisington *
Nathan Tyler Holbrook *
Haley Michelle Holden *
Thomas Dean Holldorf **
Alan Jeffery Holloway **
Mariah Desiree Holston **
Sydney Ellen Hone
Zachary Morgan Guy Hornbeck *
Arlind Hoti **
Christian Thomas Hudson
Joshua Avant Hudson
Zion Milanni Hudson *
Garrett John Huey
Zoe Allayne Humphrey **
Hudson Huynh **
Matthew Christopher Ilagan
James Malone Jackson *
Malik Brandon Jackson
Emily JoAnna Jenkins *
Hailey Marisa Jenkins
David Noe Jimenez
Kenneth Smith Jimenez Betes *
Dorian Melody Johnson **
Eddie Frank Johnson Jr.
Logan Neil Johnson
Nasir Joshua Johnson
Samuel Gray Johnson
James Michael Joiner
Kimberly Noelle Jones **
Nicholas Lewis Jordan
Brayden Philip Joyner *
Melissa Juarez-Rubio *
Olivia Bergen Jury **
Victoria LeeAnn Kaercher *
Caroline Madison Kavanaugh **
Sydnie Erin Kee **
Mia Marie Kessler
Charles Edward Kilgore Jr.
Christopher Jay Kilgore
Ben Inyoung Kim
Lauren Morgan Kingston
Chase Robert Kirchbaum
Joseph Edwin Knapp
Camron James Knight
Konstantin Kurzin **
Kaitlyn Elizabeth Lackey **
Ian Tyler Langley
Luke Anderson Latham
Ava Lee LaVancha **
Adrien Drake Lawrence **
Celine Phillisha Leger
Renee Nicole-Lynn Leveridge *
Du’Nya Imanni Lewis
Trinity LaShae Lindbom *
Brooke Elizabeth Lionberger **
Ashlyn Eleanor Lippens *
Gianmarko Lopez
Ethan David Lopez-Valencia *
Gilmer Waldemar Lorenzo Elias
Matthew Walter Love
Ross Sullivan Loving *
Leigha Maybree Lowe **
Nikia Christiana Lowe *
Francesca Corinne Lumpp
Makayla Danielle Lynch
Alyiah Frances Marie Lytle
Kate Elizabeth Maiden
Marvin Cebon-Lockett Malone
Onterrio Da’Mon Malone
Isaiah Jackson Marshall
William Bradley Marshall
Coleton Thomas Masten
Madison Ayana Matthews *
Alex Jay McClellan
Amir Jayon Muhammad McCoy
Max William McDermott
Matthew Eric McDonald
William Ivan Taylor McFarlane
Madison Carolyon McGowan *
Nathan Eduardo McGuire
Timothy Dalton McKinzie
William Kole Mclean
Sofia Isabella McMurtry
Jenifer Mendez
Michael Welman Mendez *
Kelly Nicole Mengel
Daylon William Milam
Sydney Ann Miller *
Trenton Blaine Miller
Matthew Dillon Molina **
Heath Thomas Moore
Kaili Nicole Moore *
Brandon Gator Morley
Brian Murgado
Lily Elizabeth Neola **
Parris Nikole Newman
Pierre Ricardo Newman
Morgan Taylor Newsom
Carter Riley Nguyen *
Jacob Alexander Nichols
Nikolas Aristotle Ninos
Cierra Elaine Norton
Alynah Kalise Odems
Savannah Love Odom *
Jayna Yvonne Olp *
Garrett Lee Orr
Joshua Wilshaun Orr *
Esmeralda Ortiz
Jorge Luis Ortiz Gonzalez
Ella Joan Paine *
Natasha Paola Parra-Salinas
Jesus Ramos Pascual
Samit Ashish Patel **
Ayden Scott Patterson
Luke Dalton Patterson
Cade Robert Payne *
Riley Ann Peek
Corey Anderson Pennington **
Jason Perdomo
Isabella Perez **
Ivan Alejandro Perez
Michael Edward Pesch
Nadia Nicole Phillips
Jaydon Adrien Alias Pickard
Miller Ann Pickett **
Omar Pina Perez
Zoe Katherine Ponder
Ajayla Danaiiah Powell
Harold D’Sean Powell
Alexander Lee Power
Anastasia Lynn Prather *
Blake Andrew Proffitt
Jennifer Quezada Davalos *
Matthew Stephen Quinn Jr.
Samuel Scott Quinn **
Logan Alexander Rabold
Hunter David Reese
Jack Logan Reffay *
Paul Reina
Holly Gebeyehu Retta
Evelyn Reyes Pena *
Nihjad Kelly Ricra
Ramsey Charles Riggins *
Bella Cecelia Rivera
Jarel Daniel Rivera Diaz
Grady Owen Roberts *
Desmick De Shea Robinson Jr. *
Jace Allen Cooper Robinson
Tyler Troy Robinson *
Carter Allen Robison **
Kira Ainsley Rodriguez
Logan Benicio Rodriguez
Brittany Maria Rodriguez Martinez *
David Allen Rogers
Anthony Gabriel Romero Rivera
Angel Gabriel Rosas
Peyton Jackson Roseberry
Hunter James Ross **
Makenly Marie Ross *
Noah James Rudny *
Conner James Russell
Zeenat Bilal Sabusa **
Gabriel Sebaston Salinas
Jayden Chance Sammson
Eduardo Daniel Sanchez
Adriano Sanon
Avery Elizabeth Schock **
Jessica Hope Lynn Schultz *
Samuel Ahren Schultz
Aiden Joel Scimeca *
Matthew David Screws
Brandon Lewis Sedgwick
Andreas Retesh Seegopaul
Isabella Marie Serianni *
Molly Elizabeth Shaughnessy *
Haden James Shell *
Jersey Lynn Shelton
Anna Belle Winn Shepard
Lloyd William Shepard
Calix Jin Sheriff **
Mackenzie Parker Sherrit *
Patrick Orion Simmons *
Cora Lee Sims **
Katherine Avery Sleigh
Brayden Connor Smith
Daniel Michael Smith
Hannah Faith Smith **
Stephen Carson Smith
Sydney Dell Smith *
Abby Leigh Snyder
Mia Jisele Solares **
Olivia Grace Spears
Shannon Elisabeth Spivey
Riley Hope Spradlin
Jackson Cole Springer
Jacob Andrew Springer *
Caleb Walker Stanelle
Dakota Daelyn Statham *
Hannah Kristine Staum **
Payton Nicole Steele
Philip James Stefan **
Logan Michele Stelling **
Renata Rae Stephens *
Alyssa Rylee Stevens
Evan Andrew Stewart
Julia Catherine Elizabeth Stewart **
Kiana Strack
Sidney Jade Striker **
Eric Joseph Szalankiewicz *
En Hui Isabel Tan
Carson LeeAnn Taylor
William Patrick Taylor
William Tanner Thomas
Ricardo Eugene Thongs II
Skylar Jasmine Thornton
Toni Alice Rhianna Tidwell
Jake Ryan Tilley
Giovanni Abdiel Torres-Quiroz
Breigh Italea Totten
Atreyu Logan Towry
Amy Thao Tran **
Trong Vinh Thinh Tran *
Benjamin Robert Traxler **
Christian Steven Trickey *
Adeline Faith Trimmer *
Alex Duy Trinh *
Nickolas Windsor Troemel *
Emory Joshon Trollinger
A’Dazanae Renee Dolores Turner
Kamia Alexandria Vargas
Cassidy Grace Vetterick
Kayden Diego Villela **
Abigail Lynne Vogel *
Breniya Lillian Wade
Matthew Christopher Waldron **
Ellington Kent Walker
Ella Marie Wallace **
Christian Charles Walls
Kylee Rhys Wasdin *
Jamya Anita Waterman *
Catherine Elise Wathen **
Jenson Todd Watson
Kiley Jordana Weidenborner
Lawlon Kendell Wells
Katherine Ann Wessells **
Cheyann Marie West
Amarion Lorenzo White
Chad Erick White, II **
Sophie Alia Wiggins *
Riley Lauren Wilder **
Nicholas James Wilken
Ethan Hubert Wilkins
Mekhi Davon Williams
Mya Williams
Tyon Amiyas Williams
Zachary David Williams
Kurt Tyler Wilson *
Makalah Jade Wilson *
Mollie Caroline Wilson **
Jack Walker Wingo *
Jolie Faye Wiseman
Dean Conoley Wisenbaker **
Michael Delane Wood, III
Bailey Darlene Wright
Brandi Leigh Wright
Cole Daniel Wright *
Piper Nicole Wright **
Emily Madison Yoder *
Scott Hamilton Zachry Jr. *
Madalyn Kae Zepp *
Jaxson David Zuccala **