JEFFERSON PARKWAY ELEMENTARY
GRADE 2 ALL A’S
Hayden Azzarelli, Ranjeet Cheema, Alieyah Enriquez Lopez, Honor Green, Haley Guerrero, Raegan Holley, Braylin Horsley, Kati Grace Solares, Analia, Polanco, Paris Boykin, McKynlee Woods, Charleigh Ferguson, Ryan Williams, Ivy Nguyen, Jonathan Gomez-Campos and Samira Jennings.
GRADE 2 A’S AND B’S
Makayla Golden, Cody Arnold, R’Moni Marshall, Jayla Taylor, Andre Chatfield, Everett Tully, Tyler Mendoza Carreto, Christopher Brown, Kyler Buchanan, Rebeca Duarte Arana, Jaiden Jackson, Chance Jones, Zackery Reid, Logan Betancourt, Madison Buchanan, Isabella Duarte Sanchez, Adewola Ajenifuja, Aydon Jones, Hannah Williams, Madison Johnson and William Jones.
GRADE 3 ALL A’S
Rosemery Tzoy, Solis, Habbab Shah, Estefany Elias Diaz, Hailee Carr, Ethan Muller, Damaya Wallace, Adewamike Ajenifuja and Khalil Buchanan.
GRADE 3 A’S AND B’S
Yaretzy Auguilar-Lopez, Chanel Smith, Josiah Freeman, Journi Jones, Lucy Morales, Esther Par, Lamarus Barber Alroy, Moreno, Nikki Solares, Bryson Young, Gabrielle Wilson, Katelyn Jones, Josiah McKiver and Alma Hernandez Romero.
GRADE 4 ALL A’S
Katherine Arce, Xander Pyka and Tatiyanna Wright.
GRADE 4 A’S AND B’S
Claire Franchini, Colton Gibson, Genesis Brown, Angelique Reese, Bella Pierce-Blackman, Malayia White, Aalinah Frazier, Sadieth Garcia, Zoey Joyner, Josue Perdomo-Montes, Taylor Muhammad, Jalyn White, Solomon Haynes, Lalo Gomez, Caleb Lastie, Gia Mason, Armani Webb, Oscar Polanco and Adewale Ajenifuja.
GRADE 5 ALL A’S
Cecileigh Neely.
GRADE 5 A’S AND B’S
Shamar Chamblee, Kevin Cortes Ochoa, Braylen Golden, Jesse Wilder, Emily Enriquez Lopez, KeyAsia Hardy, Alejandro Santiago, Caio Coelho Martins, Bruce Romero, Lailel Pledger, Christian Williams and Jaliyah Scott.